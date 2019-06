هواوی تراشه ۷ نانومتری کایرین ۸۱۰ را معرفی کرد

روز گذشته شرکت هواوی از تراشه میان‌رده کایرین ۸۱۰ رونمایی کرد که مانند تراشه پرچم‌دار کایرین ۹۸۰ مبتنی بر فرایند تولید ۷ نانومتری است. برای مقایسه باید بگوییم که بهترین تراشه میان‌رده کوالکام از فرایند ساخت ۸ نانومتری بهره می‌برد.

این تراشه از پردازنده هشت هسته‌ای و پردازنده گرافیکی Mali-G52 MP6 بهره می‌برد. پردازنده آن از دو هسته کورتکس A76 مبتنی بر فرکانس ۲.۲۷ گیگاهرتز و ۶ هسته کوچک‌تر کورتکس A55 مبتنی بر فرکانس ۱.۸۸ گیگاهرتز تشکیل شده است. به گفته هواوی، پردازنده گرافیکی این تراشه در مقایسه با کایرین ۷۱۰ حدود ۱۶۲ درصد عملکرد بهتری به ارمغان می‌آورد.

در مقایسه با مهم‌ترین رقیب خود یعنی اسنپ‌دراگون ۷۱۰، کایرین ۸۱۰ در حالت تک هسته‌ای ۱۱ درصد عملکرد بهتر و در حالت چند هسته‌ای ۱۳ درصد عملکرد بهتری را ارائه می‌دهد. پردازنده گرافیکی این تراشه هم نسبت به آدرنو ۶۱۸ موجود در اسنپ‌دراگون ۷۳۰ تا ۴۴ درصد فریم‌ریت بیشتری را امکان‌پذیر می‌کند.

در این میان، سلاح مخفی این تراشه واحد پردازش آن به نام داوینچی است که در زمینه‌ی پردازش‌های مربوط به هوش مصنوعی می‌تواند تراشه‌های اسنپ‌دراگون ۸۵۵ و هلیو P90 مدیاتک را پشت سر بگذارد. این واحد پردازش عصبی برای انجام وظایف در دیگر بخش‌ها هم کمک می‌رساند و ارتباط میان پردازنده، پردازنده گرافیکی و حافظه را بهبود می‌بخشد تا این بخش‌ها برای مدت بیشتر عملکرد بهتر و مصرف انرژی کمتری را به ارمغان بیاورند. همچنین این بخش می‌تواند بار اضافی پردازنده گرافیکی را پیش‌بینی کند و با توجه به این موضوع، فرکانس پردازش را تغییر دهد.

همچنین هواوی اعلام کرده که واحد پردازش سیگنال موجود در کایرین ۸۱۰ در حد تراشه‌های پرچم‌دار است و عملکرد الگوریتم‌های «تعادل رنگ سفید» (white balance) و قابلیت کاهش نویز در عکس‌های RAW را بهبود می‌بخشد. در ضمن این بخش می‌تواند در زمینه‌ی بهبود کیفیت تصاویر در محیط‌های کم‌نور مثمر ثمر واقع شود.

