احتمال پشتیبانی گلکسی A90 سامسونگ از اینترنت ۵G و شارژ ۴۵ واتی

همین ابتدای امر باید بگوییم که طبق اعلام یکی از مشهورترین افشاگران، احتمالا این گوشی تحت عنوان گلکسی A90 معرفی نمی‌شود. در عوض، به‌نظر می‌رسد سامسونگ با معرفی آن می‌خواهد عرضه سری جدید گلکسی R را آغاز کند ولی از آنجایی که شماره مدل این گوشی SM-A90x است، تا اطلاع ثانوی از آن به‌عنوان گلکسی A90 یاد می‌کنیم.

ظاهرا دو مدل از این گوشی روانه‌ی بازار خواهد شد که هر دو آن‌ها از دوربین سه‌گانه و نمایشگر بزرگ بهره می‌برند. اما در این میان، حداقل یکی از آن‌ها مبتنی بر اینترنت ۵G خواهد بود و دیگری «یک ویژگی خاص در زمینه‌ی دوربین» به ارمغان می‌آورد. متاسفانه در رابطه با این موضوع هنوز اطلاعات خاصی منتشر نشده و به همین خاطر نمی‌توانیم به جزییات تفاوت این دو مدل اشاره کنیم.

علاوه بر این، در گزارش دیگری آمده که که گلکسی A90 از شارژ سریع ۴۵ واتی پشتیبانی می‌کند که حدود ۲ برابر سریع‌ترین فناوری شارژ فعلی سامسونگ (یعنی ۲۵ وات) است. برای مقایسه باید بگوییم که چنین سرعتی، حدود ۳ برابر سرعت شارژ خانواده گلکسی اس ۱۰ (به غیر از مدل ۵G) و دیگر پرچم‌داران چند سال اخیر این شرکت محسوب می‌شود و به همین خاطر پشتیبانی از این قابلیت، خبر مهمی خواهد بود. لازم به ذکر است که ظاهرا گلکسی نوت ۱۰ پرو هم از فناوری شارژ ۴۵ واتی پشتیبانی می‌کند.

