ظاهرا اپل به ناچار قصد دارد در تعدادی از تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌های خود از پنل‌های اولد سامسونگ استفاده کند. اپل برای انجام این کار تمایل چندانی ندارد ولی به دلیل قرارداد بین اپل و سامسونگ برای تامین پنل‌های اولد آیفون و فروش پایین‌تر از حد انتظار آیفون‌ها، در صورتی که اپل به میزان کافی پنل اولد سفارش ندهد باید جریمه‌ای را بپردازد. به همین خاطر این شرکت آمریکایی به ناچار باید پنل‌های اولد بیشتری را سفارش دهد؛ پنل‌هایی که اپل می‌خواهد از آن‌ها در برخی از لپ‌تاپ‌ها و تبلت‌های خود تعبیه کند.

اگرچه موضوع فروش پایین آیفون‌ها و سفارش کمتر از حد انتظار پنل‌های اولد سامسونگ صحت دارد، ولی این اقدام تنها یکی از کارهایی است که اپل برای حل این مشکل می‌تواند انجام دهد که البته چندان هم غیر منطقی نیست. این روزها برخی از شرکت‌ها برای تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌ها به بهره‌گیری از پنل‌های اولد روی آورده‌اند که البته اپل در میان این شرکت‌ها قرار ندارد. به‌عنوان مثال می‌توانیم به تبلت‌های گلکسی تب اس سامسونگ و لپ‌تاپ‌هایی مانند لنووو تینک‌پد X1 یوگا اشاره کنیم.

حتی اگر اپل تصمیم بگیرد این تعداد پنل‌های اولد را خریداری کند، معلوم نیست که آن‌ها چه زمانی روانه‌ی گجت‌های موردنظر می‌شوند. «مینگ چی گو»، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، می‌گوید که نسل جدید مک‌بوک پرو و مدل‌های جدید آیپدها در سال ۲۰۲۱ از نمایشگرهای مبتنی بر فناوری mini-LED بهره می‌برند که اگر این موضوع صحت داشته باشد، با قاطعیت نمی‌توانیم در مورد زمان عرضه‌ی لپ‌تاپ‌ها و تبلت‌های اپل‌ مبتنی بر نمایشگرهای اولد اظهارنظر کنیم.

البته اپل‌ احتمالا به جای انجام این کار، برای جانشین آیفون XR در سال ۲۰۲۰ که قرار است در کنار دو آیفون ۵G معرفی شود، از پنل اولد استفاده می‌کند که «مینگ چی کو» هم مدتی قبل در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده است. اپل‌ می‌گوید که آیفون XR پرفروش‌ترین گوشی این شرکت است و به همین خاطر قرار دادن پنل‌های اولد در یک گوشی پرفروش منجر به استفاده‌ی تعداد زیادی از این پنل‌ها می‌شود و از طرف دیگر سامسونگ هم راضی باقی می‌ماند.

منبع: The Verge

