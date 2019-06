تاریخ عرضه و قیمت احتمالی آیفون ۱۱

امسال نیز همانند سال‌های گذشته با نزدیک شدن به تابستان، شایعات در رابطه با گوشی‌های جدید اپل به اوج خود رسیده‌‌اند. تاکنون از برخی ویژگی‌های احتمالی گوشی‌های جدید اپل (آیفون ۱۱) با خبر شدیم که از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به دوربین سه‌گانه با طراحی مربعی شکل، حذف قابلیت لمس سه‌بعدی و به احتمال زیاد اضافه شدن درگاه USB Type C اشاره کرد.

نام آیفون‌های جدید هنوز اعلام نشده است. وب‌سایت‌های مختلف نیز تا کنون از اسم‌های گوناگونی برای اشاره به این گوشی‌ها استفاده کرده‌اند. اما احتمال دارد اپل در گوشی‌های جدید خود، اعداد رومی را کنار بگذارد و این سه گوشی را با نام‌های آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ مکس (یا آیفون ۱۱ پلاس) و آیفون ۱۱ آر، معرفی کند.

اما دو سوال مهم وجود دارد که دانستن آن‌ها اهمیت بیشتری نسبت به دانستن نام این گوشی‌ها دارد. اینکه آیفون‌های جدید چه زمانی به بازار می‌رسند و قیمتشان چقدر خواهد بود.

تاریخ عرضه

اپل از سال ۲۰۱۲ تاکنون، همه‌ی گوشی‌های خود را (به استثنای آیفون SE) اواخر شهریور معرفی و بیش از نیمی از آن‌ها را اوایل مهرماه عرضه کرده است. دلیلی وجود ندارد که اپل تاریخ معرفی آیفون‌های جدید را تغییر دهد، اما طبق تقویم شرکت ورایزن وایرلس که اخیرا جزئیاتی از آن به بیرون درز کرده بود، به نظر می‌رسد آیفون‌های جدید اوایل مهرماه یا اواخر شهریور معرفی شوند. بنابراین احتمال دارد اواسط مهرماه شاهد عرضه‌ی گوشی‌های جدی اپل باشیم.

قیمت احتمالی

با توجه به اینکه قیمت آیفون ایکس اس و آیفون ایکس مکس در محدوده‌ی ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ دلار قرار دارد، به احتمال زیاد آیفون‌های جدید نباید با قیمتی بسیار گران‌تر از آن‌ها عرضه شوند. چراکه به نظر می‌رسد جز دوربین سه‌گانه و سخت‌افزار قوی‌تر، نوآوری یا تغییر زیادی در این گوشی‌ها شاهد نخواهیم بود.

بنابراین می‌توان انتظار داشت آیفون ۱۱ برای مدل‌های ۱۲۸، ۲۵۶و ۵۱۲گیگابایتی، قیمتی به ترتیب ۱۰۰۰، ۱۱۰۰و ۱۲۰۰ دلار داشته باشد. همچنین سه مدل آیفون ۱۱ مکس نیز می‌توانند در محدوده قیمتی ۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ دلار قرار گیرند. در نهایت نیز به آیفون ۱۱ آر می‌رسیم که نسبت‌ به مدل‌های پیشین مقرون به صرفه‌تر بوده و به احتمال زیاد قیمت آن از ۷۵۰ دلار آغاز و به ۱۰۰۰ دلار ختم می‌شود.

