درحالیکه عرضه‌ی گلکسی فولد به چند ماه دیگر موکول شد، بهترین فرصت برای هوآوی بود تا با انتشار گوشی تاشو میت ایکس، توجه کاربران را به سوی خود معطوف کند. اما عرضه‌ی این گوشی نیز با توجه به یک سری مشکلات به تعویق افتاد.

طی مصاحبه‌ای که وب‌سایت TechRadar با «وینسنت پنگ»، معاون ارشد و مدیر ارتباطات سازمانی هواوی انجام داد، مشخص شد که میت ایکس قطعا در شهریور ماه سال جاری عرضه می‌شود. طبق گفته‌ی پنگ، این گوشی حتما از اینترنت نسل پنجم پشتیبانی می‌کند. این درحالیست که هیچوقت در رابطه با نسخه‌ی ۵G گلکسی فولد صحبتی به میان نیامده‌ است. در حالیکه آمریکا جز محدود کشورهایی است که بستر اینترنت نسل پنج در آن فراهم است، اما به دلیل مشکلات و تنش‌های موجود بین آمریکا و چین، میت ایکس در این کشور عرضه نخواهد شد که این مسئله دور از انتظار نیز نبود.

اما یکی از موارد بسیار جالب در رابطه با میت ایکس، عرضه‌ی این گوشی با سیستم‌عامل اندروید است. با اوج گرفتن مشکلات سیاسی بین آمریکا و در نتیجه تحریم سنگین هوآوی از سوی شرکت‌هایی نظیر گوگل، کمتر کسی تصور می‌کرد هوآوی در جدیدترین و خاص‌ترین گوشی هوشمند خود، از سیستم‌عامل اندروید استفاده کند. اما پنگ با اطمینان کامل اعلام کرد میت ایکس در زمان عرضه از اندروید به عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض بهره می‌برد چراکه این گوشی در اسفند سال گذشته رونمایی شد و این درحالیست که وزارت بازرگانی آمریکا روز چهارشنبه، ۲۵ اردیبهشت سال جاری اعلام کرد که هواوی و ۷۰ شرکت وابسته به آن را به لیست سیاه خود موسوم به «فهرست موجودیت» اضافه می کند. بنابراین میت ایکس مشمول تحریم سخت گوگل نخواهد شد.

پنگ در رابطه با تأخیر در عرضه‌ی میت ایکس نیز ادعای جالبی داشت. به گفته‌ی او، تحریم‌های آمریکا باعث این مشکل نشد. او روند کند توسعه‌ی اینترنت نسل پنجم را اصلی‌ترین دلیل به تعویق افتادن عرضه‌ی میت ایکس دانست و اعلام کرد هوآوی می‌خواهد از وجود بسترهای اینترنت ۵G در چین و دیگر کشورها مطمعن شود و سپس اقدام به عرضه‌ی میت ایکس کند.

با توجه به گفته‌های پنگ، سخت‌افزار این گوشی هیچ تغییری پیدا نکرده و هوآوی در طول این مدت به تست برنامه‌های آن مشغول بوده تا مطمعن شود با صفحه‌ی تاشو سازگاری کامل دارند. همچنین در رابطه با مشکلات نمایشگر این گوشی نیز سوالاتی مطرح شد اما پنگ با محرمانه دانستن این موضوع از ارائه‌ی توضیحات خودداری کرد و تنها به این نکته اشاره داشت که هوآوی تست‌های مختلفی را جهت اطمینان از سلامت و کیفیت میت ایکس انجام داده است.

