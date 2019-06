اولین گوشی پس از تحریم چین عرضه شد؛ آغاز فروش آنر ۲۰ در اروپا و آسیا

سال ۲۰۱۹ تا اینجا برای برند محبوب آنر با پستی بلندی‌های زیادی همراه بوده است. این برند که به عنوان سازنده‌ی گوشی‌های میان‌رده شهرت دارد، با تولید گوشی‌های آنر ۲۰ و آنر ۲۰ پرو، برای اولین بار با هدف رقابت با پرچمداران موجود در بازار پا به میدان گذاشت.

اگرچه آنر ۲۰ مشخصات یک گوشی میان‌رده را داراست، اما آنر ۲۰ پرو از نظر قدرت سخت‌افزاری هیچ چیز از پرچمداران موجود در بازار کم ندارد. پردازنده‌ی ۷ نانومتری کایرین ۹۸۰ هوآوی، رم ۸ گیگابایتی و دوربین‌های قدرتمند، بدون شک این گوشی را به یکی از بهترین گوشی‌های بازار بدل خواهند کرد که در عین حال، قیمتی به مراتب پایین‌تر از گوشی‌های پرچمدار دارد.

آنر با نادیده گرفتن فشار‌های آمریکا و امیدوار به بهبود شرایط در آینده، تصمیم گرفت با قدرت به راه خود ادامه دهد و نتیجه‌ی آن طراحی گوشی قدرتمند و مقرون به صرفه‌ای شد که در دو هفته‌ی اول عرضه در چین، بیش از یک میلیون دستگاه فروش داشت. ارزش این تعداد زمانی حس می‌شود که بدانیم در حال حاضر آنر در خطر بزرگی قرار دارد و گوگل ممکن است پشتیبانی از سیستم‌عامل و برنامه‌هایش را در این گوشی قطع کند.

خارج از چین نیز فروش گوشی آنر ۲۰ از ۳۱ خرداد با قیمت معادل ۴۰۰ پوند آغاز شده و این محصول در بازار کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان، روسیه و مالزی قابل خرید است.

آنر پیش از عرضه‌ی پرچمداران جدید خود موفق شد مجوز گوگل را برای آنر ۲۰ و آنر ۲۰ پرو دریافت کند، اما پشتیبانی گوگل از اندروید و برنامه‌های مربوط به آن در این گوشی‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به نظر شما تحریم شدن هواوی و آنر که برند زیر مجموعه‌ی این شرکت چینی به حساب می‌آید، می‌تواند روی فروش محصولات تولید شده توسط آن‌ها تاثیر گذار باشد؟ یا کاربران با توجه به سخت افزار جذاب این محصولات بدون توجه به تحریم‌های آمریکا به خریدشان ادامه می‌دهند؟

