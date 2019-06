اگر کاربر لپ‌تاپ‌های شرکت دل هستید توصیه می‌کنیم همین الان به‌روزرسانی خودکار نرم افزار پشتیبانی دل (SupportAssist) را فعال کنید تا از خطر هک شدن در امان بمانید.

معمولا لپ‌تاپ‌هایی که خریداری می‌کنید یک سری برنامه‌های پیش‌فرض برای رفع مشکلات سیستم در خود دارند که به نظر می‌رسد نه تنها فایده‌ی خاصی برای سیستم ندارند، بلکه ممکن است باعث بروز مشکلات جدی امنیتی نیز بشوند.

یکی از این برنامه‌ها، نرم افزار پشتیبانی دل است که جدیدا کاربران را در معرض حمله‌ی هکرها قرار داده است. ۹ اردیبهشت سال جاری، اولین بار این نقص امنیتی به شرکت دل گزارش شد و این شرکت نیز اواخر خردادماه این مشکل را تأیید و به‌روزرسانی جدیدی برای نرم افزار پشتیبانی دل منتشر کرد.

نرم افزار پشتیبانی دل به صورت پیش‌فرض روی لپ‌تاپ‌های دل نصب شده که وظیفه‌ی آن بررسی سلامت سخت‌افزار سیستم است. این نرم‌ افزار طوری طراحی شده که دسترسی کامل به سیستم عامل داشته باشد و به‌روزرسانی‌ها را به صورت خودکار نصب کند. بنابراین هکرها می‌توانند با نفوذ به سیستم، از طریق این برنامه به نصب برنامه‌های مخرب روی لپ‌تاپ اقدام کنند.

جالب است بدانید این اولین باری نبوده که مشکلات امنیتی گریبان گیر لپ‌تاپ‌های دل شده است. چند سال پیش نیز شرکت دل از گواهی SSL در تعدادی از لپ‌تاپ‌های خود استفاده کرد که نگرانی‌هایی را از بابت دسترسی هکرها به این گواهی‌ها و سو استفاده از آن‌ها در جهت جاسوسی به‌واسطه کنترل ترافیک تحت وب به وجود آورد.

بهترین راه برای جلوگیری از هک شدن سیستم این است که به‌روزرسانی خودکار نرم افزار پشتیبانی دل را فعال کنید تا با دریافت جدیدترین پچ شرکت دل، این مشکل حل شود. یا اینکه می‌توانید این نرم افزار را به طور کامل از سیستم خود پاک کنید تا از خطرات احتمالی در امان بمانید. همچنین در صورت تمایل می‌توانید جدیدترین نسخه‌ی این برنامه را از طریق این لینک دریافت کنید.

منبع: gizmodo

The post مشکل امنیتی در لپ‌تاپ‌های دل و راه حل آن appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala