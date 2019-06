جزئیات جدیدی از مک بوک پرو ۱۶ اینچی اپل منتشر شد

موسسه آی اچ اس مارکت (IHS Markit) به تازگی جزئیات جدیدی از مک بوک پرو ۱۶ اینچی اپل را به همراه تاریخ احتمالی معرفی این محصول منتشر کرد.

ماه گذشته خبری منتشر شد مبنی براینکه اپل قصد دارد هفت لپ‌تاپ جدید را در سال ۲۰۱۹ به بازار عرضه کند. یکی از این هفت لپ‌تاپ، مک بوک پرو ۱۶ اینچی بود. از همان ابتدا، شایعات به احتمال انتشار این لپ‌تاپ در پاییز ۲۰۱۹ و در جریان رویداد Special Event شرکت اپل اشاره داشتند. این رویداد که در سپتامبر ۲۰۱۹ برگذار می‌شود، حدودا ۶ سال است که به محلی برای معرفی آیفون‌ها و ساعت‌های هوشمند اپل بدل شده که ظاهرا امسال باید شاهد معرفی محصول جدیدی در آن باشیم.

آی اچ اس مارکت همچنین جزئیاتی از مشخصات احتمالی نمایشگر مک بوک پرو ۱۶ اینچی را نیز منتشر کرده که بر اساس آن، این لپتاپ از یک نمایشگر ۱۶ اینچی با وضوح تصویر ۱۹۲۰ × ۳۰۷۲ و پنل ال‌سی‌دی ساخت شرکت ال‌جی با فناوری TFT بهره می‌برد.

در رابطه با مشخصات سخت‌افزاری این لپ‌تاپ هنوز اطلاعات زیادی در دست نداریم اما با توجه به مشخصات مک بوک پرو قبلی و همچنین سایز بزرگ این لپ‌تاپ، انتظار می‌رود اپل از پردازنده‌های ۸ هسته‌ای نسل ۹ اینتل به عنوان قلب تپنده‌ی مک بوک پرو ۱۶ اینچی خود استفاده کند.

شاید جالب‌ترین بخش مک بوک پرو ۱۶ اینچی که هنوز اطلاعات دقیقی در رابطه با آن منتشر نشده، مربوط به گرافیک آن باشد. مک بوک پرو‌ ۱۵ اینچی با قیمت ۲۷۹۹ دلار، از یک گرافیک Radeon Pro 560X بهره می‌برد که علاقه‌مندان می‌توانند با پرداخت ۲۵۰ یا ۳۵۰ دلار بیشتر، مدلی با کارت گرافیک Radeon Pro Vega 16 یا Radeon Pro Vega 20 را خریداری کنند. اپل ادعا می‌کند کارت گرافیک جدید در مقایسه با مدل قبلی، در کارهای گرافیکی سنگین از جمله تا ۶۰ درصد سریع تر است. همچنین طبق گفته‌های شرکت ای‌ام‌دی (AMD) نسل دوم فناوری حافظه‌های با پهنای باند بالا (HBM2) که در این کارت ها به کار رفته در مقایسه با استاندارد GDDR5 برتری دارد و همچنین از نظر مصرف انرژی بهینه‌تر است.

انتظار می‌رود اپل از جدیدترین گرافیک شرکت ای‌ام‌دی در مک بوک پرو استفاده کند اما ای‌ام‌دی هنوز اعلام نکرده کارت گرافیک‌های جدید این شرکت که با نام رمز «ناوی» (Navi) شناخته می‌شود از چه ویژگی‌هایی برخوردار هستند. بنابراین اگر اپل قصد داشته باشد از این گرافیک‌ها در محصول جدید خود استفاده کند، باید منتظر بمانیم و ببینیم ای‌ام‌دی چه زمانی رسما از ویژگی‌های گرافیک جدید خود پرده‌برداری می‌کند.

توجه داشته باشید که این خبر صرفا پیش‌بینی موسسه آی اچ اس بوده و ممکن است با آنچه که در حقیقت قرار است معرفی و عرضه شود متفاوت باشد. شرکت اپل نیز هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است.

