آیفون ۱۲ با اندازه‌ و ظاهری متفاوت طراحی خواهد شد

هرچند هنوز با رونمایی از آیفون ۱۱ هم چند ماه فاصله داریم، اما مینگ چی کو،

به گفته‌ی مینگ چی کو، اندازه‌ی نمایشگر و شکل ظاهری آیفون ۱۲ احتمالا متفاوت‌تر از نمونه‌های فعلی آیفون خواهد بود. آیفون‌های فعلی به سه دسته‌ی آیفون ایکس مکس، آیفون ایکس اس و آیفون ایکس آر تقسیم می‌شوند. از نظر اندازه، آیفون ایکس اس از دیگر مدل‌ها کوچکتر است و آیفون ایکس مکس نیز از همه بزرگ‌تر! آیفون ایکس آر که مدل مقرون به صرفه‌ی آیفون محسوب می‌شود نیز در حال حاضر اندازه‌ای ۶/۱ اینچی دارد. مینگ چی کو اما پیش‌بینی می‌کند سه مدلی که سال ۲۰۲۰ وارد بازار خواهند شد از نمایشگر‌هایی با اندازه‌ی ۵/۴ (آیفون ۱۲ اس)، ۶/۱ (آیفون ۱۲ آر) و ۶/۷ (آیفون ۱۲ مکس) اینچی بهره می‌برند.

از آنجایی که آیفون‌ ۱۱ که به زودی شاهد معرفی و انتشار آن خواهیم بود به جز دوربین سه‌گانه، ظاهر جدیدی به خود نگرفته‌ است، منطقی به نظر می‌رسد که آیفون‌ ۱۲ از نظر اندازه و برخی ویژگی‌های ظاهری با تغییراتی همراه باشد. گفتنی است ویژگی‌ لمس سه بعدی نیز به صورت بهبود یافته در این گوشی‌ها حضور خواهد داشت.

علاوه‌بر این‌ تغییرات، انتظار می‌رود تمام مدل های آیفون ۱۲ با نمایشگرهای LED وارد بازار شوند. نمایشگرهایی LED هم‌اکنون در مدل‌های آیفون ایکس مکس و آیفون ایکس اس استفاده شده و آیفون ایکس آر همچنان از پنل LCD با فناوری IPD بهره می‌برد. همچنین انتظار می‌رود دو مدل آیفون ۱۲ مکس و آیفون ۱۲ ایکس از اینترنت پر سرعت ۵G پشتیبانی کنند اما اینکه آیفون ۱۲ آر نیز بتواند از این قابلیت بهره ببرد یا خیر فعلا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

با این اوصاف همه‌ی این گفته‌ها پیش‌بینی آقای مینگ چی کو است و احتمال دارد محصول نهایی با ویژگی‌های متفاوتی وارد بازار شود.

منبع متن: digikala