گوگل از ابتدا هم در ساخت تبلت جدی نبود!

چند روز گذشته یک خبر دنیای تکنولوژی را معطوف خود کرد و آن این بود که گوگل دیگر نمی‌خواهد تبلت بسازد. این شرکت در حال توسعه دو تبلت جدید بود که گفته شده توسعه این محصولات متوقف شدند و کسانی که روی آن‌ها کار می‌کردند نیز به پروژه‌های دیگر گوگل منتقل شده‌اند. پیش از این نیز گوگل بار دیگر و به خاطر لو دادن طراحی پیکسل ۴، در صدر اخبار بود. این شرکت حالا سیاست مخفی کاری را کنار گذاشته و می‌گوید تمرکز خود را از روی تبلت‌ها برداشته و ترجیح می‌دهد روی کامپیوترهایی مثل پیکسل بوک کار کند.

اما این خبر به این معنی نیست که دیگر تبلتی با اندروید یا ChromeOS نخواهیم دید. مدیر بخش سخت‌افزار گوگل، آقای Rick Osterloh، در توییتی اعلام کرده که این شرکت همچنان با شرکت‌هایی که قصد ساخت تبلت اندرویدی یا مبتنی بر ChromeOS دارند، همکاری خواهد داشت.

البته ما مطمئن نیستیم اگر جای شرکت‌های سازنده تبلت بودیم، از این خبر خوشحال می‌شدیم و با خیالی آسوده، تبلت جدیدمان رو توسعه می‌دادیم. البته که یک دلیل شکست گوگل در ساخت تبلت، به مشکلات سخت‌افزاری بر می‌گردد اما بهینه نبودن پلتفرم‌های اندروید و ChromeOS برای تبلت‌ها نیز موضوعی غیر قابل انکار است. حالا هم که خود گوگل دیگر تبلت نمی‌سازد، دیگر شرکت‌ها هم بعید است سراغ توسعه تبلت‌های اندرویدی یا مبتنی بر کروم بروند.

درواقع گوگل با این کار خود نشان داد که دیگر به بازار تبلت‌ها آنقدر اهمیت نمی‌دهد. یا حداقل این شرکت به اندازه مایکروسافت و اپل، به تبلت‌ها اهمیتی نمی‌دهد.

نویسنده ورج می‌گوید با تمام تبلت‌های گوگل از اولین تبلت که با همکاری موتورولا ساخته شد و Xoom نام داشت، تا تبلت‌های نکسوسی و تبلت پیکسل اسلیت را دیده و با آن‌ها کار کرده است. او می‌گوید فرقی نداشت که این تبلت‌ها با سیستم عامل اندروید همراه بودند یا کروم؛ در هر صورت تجربه کاربری تمامی آن‌ها، ضعیف بود.

قرار نیست حوصله شما را با تاریخچه تبلت‌های گوگل سر ببریم اما وقتی به این محصولات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تعدادی از آن‌ها سخت‌افزاری خیلی خوب داشتند. تبلت پیکسل C برای مثال، اگرچه کیبرد دلچسبی نداشت اما خود تبلت جذاب بود و حتی از نظر طراحی، ما را یاد آیپد پرو کنونی می‌انداخت.

تبلت نکسوس ۷ را هم حتما به خاطر دارید. اصلا وقتی اسم نکسوس ۷ شنیده می‌شود، اندرویدی‌ها آهی از ته دل می‌کشند که انگار درباره یک عشق قدیمی صحبت می‌کنیم. نکسوس ۷ نسل اول واقعا محصول خوبی بود اما نه به عنوان یک تبلت. درواقع نکسوس ۷ زمانی به بازار آمد که هنوز وارد دوره گوشی‌های بزرگ نشده بودیم و از همین رو، بیش از همه حس یک گوشی بسیار بزرگ را القا می‌کرد.

هر تبلتی که گوگل ساخت، اگرچه سخت‌افزار خوبی داشت اما همیشه نکات منفی و به خصوص در حوزه نرم‌افزار داشت. نکسوس ۷ توانست محصول موفقی باشد چون آنقدری که باید، تبلت نبود!

مطمئن هستیم که مهندسین و افراد مختلف در شرکت گوگل، در تلاش بودند (و هنوز هم هستند) تا بتوانند تبلت مبتنی بر اندروید و ChromeOS عالی بسازند. شواهد آن را هم می‌توانید در چیزهایی مثل نمایشگر فوق العاده پیکسل اسلیت یا کیبرد اندرویدی پشتیبانی کننده از ژست‌های حرکتی در پیکسل اسلیت ببینید. اما این موارد نمی‌توانند برای کاربران اغوا کننده باشند تا به خاطر آن‌ها، سراغ تبلت‌های گوگل بروند.

اگر مراسم‌های Google IO را هم دیده باشید، می‌بینید که بیش از هرچیزی درباره اندروید روی گوشی صحبت می‌شود و کمتر شاهد امکانات نرم‌افزاری جدید برای تبلت‌های این شرکت هستیم. این یعنی تبلت برای گوگل اولویت ندارد و وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، در نهایت نمی‌توان محصولی مناسب برای کاربران عرضه کرد. فکر می‌کنم اگر محصولی می‌سازید، اگر آن محصول جزو اولویت‌های اصلی شما نباشد، در اصل حکم مرگ آن را امضا کرده‌اید.

چنین اتفاقی، به این منجر می‌شود که گوگل هیچوقت تلاش کافی برای حل مشکلات تبلت‌های خود نداشته و یک مشکل که سالهاست کاربران را درگیر خود کرده، عدم بهینه بودن اپلیکیشن‌ها برای نمایشگر‌های بزرگ تبلت‌ها است.

گوگل هیچوقت توسعه دهندگان را به ساخت اپلیکیشن برای تبلت‌ها تشویق نمی‌کند!

هر سال و در هر بررسی تخصصی تبلت‌های جدید گوگل، شاهد یک شکایت قدیمی هستیم و آن مشکل اپلیکیشن‌های تبلت‌های اندرویدی یا ChromeOS است. ساختن یک اکوسیستم غنی از اپلیکیشن‌های مختلف، کار واقعا سختی است. پلتفرم‌های کمی توانسته‌اند این چالش را پشت سر بگذارند. شاید بتوانیم هزاران دلیل بیاوریم که چرا گوگل نتوانسته چنین کاری را برای اپلیکیشن‌های اندرویدی روی تبلت‌ها انجام دهد. شاید گوگل نتوانسته آنقدر تبلت بفروشد که برای بهینه کردن اپلیکیشن‌ها تلاش کند. شاید ابزار ساخت اپلیکیشن‌ها، برای ساخت نسخه‌های تبلت کافی و یا بهینه نیست. شاید عموم کاربران تبلت‌های اندرویدی نیز به دنبال اپلیکیشن‌های بهتر نیستند یا از تبلت‌های خود نهایت استفاده را نمی‌برند. شاید پولی در این حوزه نیست. شاید هیچکس فکرش را نمی‌کرد که گوگل تا این حد به پشتیبانی از تبلت‌ها ادامه دهد.

احتمالا، تمام دلایل بالا برای این موضوع صحیح هستند. حل کردن هرکدام از این دلایل، نیازمند اشتیاق، مهارت و تعهد از سوی یک تیم کوچک است اما حل کردن تمامشان، نیازمند تلاش کل یک شرکت است.

اینکه بخواهیم بفهمیم واقعا گوگل چه هدفی از ساخت تبلت‌هایش داشته، همیشه سخت بوده است. اما وقتی که به نتیجه تبلت‌های اندرویدی (و حالا مبتنی بر ChromeOS) با عینک بی‌توجهی نگاه می‌کنیم، می‌فهمیم که چرا استراتژی‌های گوگل درست نبوده‌اند.

هرسال دیدیم که گوگل تلاش جدیدی رونمایی می‌کند و می‌خواهد با آن دوباره وارد حوزه تبلت شود. گوگل رابط کاربری سیستم عامل تبلت‌ها را هرسال تغییر داد. سپس فرم کلی تبلت‌ها را هرسال تغییر داد. تبلت‌هایی بزرگ‌تر و سپس تبلت‌هایی کوچک‌تر تولید کرد و یک سال تبلت‌ها گران‌تر شدند و سال بعد ارزان‌تر. یعنی گوگل هرکاری کرد تا بتواند با یکی از آن‌ها، وارد بازار تبلت‌ها شود اما این اتفاق نیفتاد و هر تلاش، به گونه‌ای شکست خورد.

تمام این‌ها ما را رساند به تبلتی که این شرکت سال گذشته با نام پیکسل اسلیت معرفی کرد. این بار تلاش جدید گوگل، عرضه یک تبلت مبتنی بر ChromeOS بود که می‌توانست اپلیکیشن‌های اندرویدی را باز کند. این یعنی کاربر هم از تجربه یک مرورگر دسکتاپ بهره می‌برد و هم از اپلیکیشن‌های موبایلی.

این ایده واقعا خوب بود و ما آن را دوست داشتیم اما محصول نهایی، نمی‌توانست به خوبی عمل کند. رابط کاربری که در چارچوب یک لپ‌تاپ کاملا سریع و عالی کار می‌کرد، به محض جدا کردن کیبرد تبدیل به یک تجربه کاربری پر از لگ و مشکل می‌شد. در همین حین وقتی به محصول عالی مثل پیکسل‌بوک نگاه می‌کردیم، می‌دیدیم که ChromeOS چقدر می‌تواند خوب و بهینه باشد اما وقتی وارد محصول مثل پیکسل اسلیت شد، از آن ناامید شدیم.

ما هیچوقت نتوانستیم بفهمیم که چرا تجربه کاربری ChromeOS به عنوان یک تبلت، انقدر ضعیف و ناقص است اما می‌دانیم که در سه سال گذشته، گوگل مدام سعی کرده این مشکل را بهبود ببخشد. تنها دلیلی که برای ضعف‌های کنونی ChromeOS روی یک تبلت می‌توانیم پیدا کنیم، این است که این ایده برای گوگل آنقدر اهمیت ندارد که تمام تمرکز خود را روی آن بگذارد.

نویسنده این مطلب در وب‌سایت ورج، این پست را تنها با استفاده از آیپد پرو خود نوشته. او می‌گوید نمی‌خواهد این بحث مقایسه‌ای آیپد با تبلت‌های گوگل را باز کند چراکه فکر می‌کند رابطه مستقیمی بین موفقیت آیپد و شکست تبلت‌های گوگل وجود ندارد.

اما این دو را از این جهت که گوگل تصمیم گرفته کسب و کار تبلت‌های خود را ببندد، ارتباط مستقیمی دارند. آیپد پرو فرسخ‌ها از رقبای خود در دنیای تبلت‌ها جلوتر است و با سرعت پیش می‌رود. اگر گوگل بخواهد تبلتی در حد و اندازه‌های آیپد پرو امروزی تولید کند، باید شاهد یک معجزه در شرکت خود باشد. طبیعی است که گوگل نتواند تبلتی به خوبی آیپد پرو تولید کند اما همینکه تبلتی دیگر روانه بازار کند که تا این حد از آیپد پرو عقب‌تر است، باید خجالت آور باشد.

اپل در ابتدا برای ساخت آیپد که درواقع یک آیفون بزرگ بود، بسیار مورد سرزنش قرار گرفت. اما اپل استراتژی خود را حفظ کرد و توانست سال به سال این محصول را بهتر و بهتر کند. این شرکت منابع و وقت زیادی برای توسعه آیپد گذاشت و توانست اکوسیستم غنی از اپلیکیشن‌های مخصوص آیپد درست کند تا حالا این تبلت تبدیل به یک اولویت برای این شرکت و البته کاربران شود.

مایکروسافت هم همچنین توانست بفهمد که چطور باید یک تبلت خوب بسازد. این شرکت ابتدا تجربه یک شکست با اولین تبلت‌های ویندوزی خود داشت و فهمید که صرفا سازگار کردن ویندوز با نمایشگری لمسی، کار سخت و دشواری است. در نهایت این شکست موجب رسیدن مایکروسافت به ویندوز ۱۰ شد و تبلت‌های سرفیس امروزی که کاربران زیادی دارد و جزو بهترین گزینه‌های ممکن است.

اندروید، کروم و ChromeOS از این جهت ساخته شد که گوگل در مقابل اکوسیستم‌های نرم‌افزاری رقبا، با تهدید حیات خود مواجه شده بود. گوگل می‌دانست که نمی‌خواهد در دنیای خارج از موبایل‌ها، نادیده گرفته شود و از همین رو، سعی کرد با مرورگر کروم روی سطح وب حضور بیشتری داشته باشد. از طرف دیگر خواست با سیستم عامل ChromeOS، به بازار لپ‌تاپ‌ها و در نهایت تبلت‌ها نیز راه پیدا کند که حالا به نظر می‌رسد درب بازار تبلت‌ها برای گوگل بسته است.

قطعا این تصمیم گوگل و حداقل در مقطع زمانی کنونی، عاقلانه است. حالا اگر دیدگاه اپل و مایکروسافت به بازار تبلت‌ها درست باشد، گوگل باید راهی پیدا کند تا حداقل بتواند در نرم‌افزار این تبلت‌ها نفوذ داشته باشد.

این ایده که شرکت‌ها یک نقشه عالی برای ترسیم آینده دارند، هنوز یک فانتزی است. اما حداقل می‌دانیم که اپل در این مسیر درست گام بر می‌دارد. حتی اگر قبول نداشته باشید که آیپد «آینده کامپیوترها» است، روی این مورد باهم توافق داریم که اپل مسیر خود را مشخص کرده و می‌دانیم که آیپد قرار است روزهای درخشان‌تری را هم ببیند. اما آیا می‌دانید که گوگل از تبلت‌ها چه چیزی می‌خواهد؟ هیچ کس نمی‌داند.

گوگل با اینکه در یکی دو سال اخیر سعی کرده محصولات سخت‌افزاری زیادی تولید کند اما همچنان یک شرکت نرم‌افزاری بزرگ به حساب می‌آید. برنامه گوگل برای ترسیم آینده، شامل هوش مصنوعی و گوگل اسیستنت می‌شود. این شرکت می‌خواهد این موارد را در هر گجتی که فکرش را می‌کنید، بگنجاند. در موبایل، در وب، در آشپزخانه‌تان و حتی روی تلویزیون شما. شاید خیلی بد نباشد که گوگل هنوز برای نرم‌افزار تبلت‌ها برنامه‌ای ندارند اما این یک شاید بزرگ است.

منبع: TheVerge

The post گوگل از ابتدا هم در ساخت تبلت جدی نبود! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala