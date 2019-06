تابه‌حال در سال ۲۰۱۹ شاهد عرضه‌ی تعداد زیادی گوشی مبتنی بر دوربین ۴۸ مگاپیکسلی بوده‌ایم. ماه گذشته، سامسونگ از سنسور ۶۴ مگاپیکسلی GW1 رونمایی کرد و علاوه بر این، روزبه‌روز به شمار شرکت‌هایی که می‌خواهند گوشی همراه با دوربین ۶۴ مگاپیکسلی را روانه‌ی بازار کنند، افزوده می‌شود.

مدیرعامل کمپانی Realme ساعاتی قبل در اکانت توییتر خود اعلام کرد که آن‌ها مشغول ساخت یک گوشی مجهز به سنسور ۶۴ مگاپیکسلی GW1 هستند. به غیر از این شرکت، اخباری مبنی بر عرضه‌ی گوشی‌های مجهز به دوربین ۶۴ مگاپیکسلی توسط شرکت‌های سامسونگ و شیائومی منتشر شده است و به همین خاطر ظاهرا رقابت بر سر این موضوع در حال شدیدتر شدن است.

سنسور GW1 بزرگ‌تر از دیگر سنسورهای ۴۸ مگاپیکسلی است که همین موضوع بهره‌گیری از پیکسل‌های ۰.۸ میکرومتری-مانند سنسورهای ۴۸ مگاپیکسلی- را امکان‌پذیر کرده است. علاوه بر این، به‌لطف فناوری ترکیب پیکسل‌ها، این سنسور می‌تواند به‌عنوان یک سنسور ۱۶ مگاپیکسلی مبتنی بر پیکسل‌های ۱.۶ میکرومتری انجام وظیفه کند. برای مقایسه باید بگوییم که در حال حاضر، سنسورهای ۴۸ مگاپیکسلی می‌توانند به‌عنوان سنسورهای ۱۲ مگاپیکسلی مجهز به پیکسل‌های ۱.۶ میکرومتری عکس‌های موردنظر را ثبت کنند. به زبان ساده، سنسور ۶۴ مگاپیکسلی می‌تواند در محیط‌های کم‌نور عملکرد مشابه سنسور ۴۸ مگاپیکسلی ولی با رزولوشن بالاتر داشته باشد.

در عکسی که مدیرعامل Realme منتشر کرده، شاهد واترمارک ۶۴MP AI quad camera هستیم که این یعنی گوشی مذکور از دوربین چهارگانه بهره می‌برد. امیدواریم که این ماژول از دوربین‌های معمولی، اولترا واید و تله‌فوتو تشکیل شده باشد و احتمالا برای چهارمین دوربین سنسور تشخیص عمق در نظر گرفته می‌شود.

در نهایت مانند دیگر گوشی‌های Realme، این گوشی هم ظاهرا ابتدا در هند عرضه می‌شود و با توجه به سابقه‌ی این شرکت، مطمئنا نسبت به دیگر رقبا قیمت بسیار پایین‌تری خواهد داشت. شما در مورد دوربین‌های ۶۴ مگاپیکسلی چه فکر می‌کنید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

