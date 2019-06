جزئیات جدیدی از باتری گلکسی نوت ۱۰ فاش شد

هرچه به تاریخ معرفی گلکسی نوت ۱۰ نزدیک می‌شویم، شایعات مربوط به این گوشی نیز از همیشه داغ‌تر می‌شود. امروز نیز نوت ۱۰ بار دیگر هدف شایعات قرار گرفت و جزئیاتی از باتری آن فاش شد.

به نقل از وب‌سایت TrendingLeaks، مدل ارزان‌ قیمت‌تر گلکسی نوت ۱۰ که احتمالا با همین نام یا تحت عنوان گلکسی نوت ۱۰ ای (Note 10e) معرفی می‌شود، از یک باتری ۳۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. این مقدار برای گوشی‌های پرچم‌دار امروزی بسیار کم به نظر می‌رسد چرا که هر سال گوشی‌ها با فناوری‌های پیشرفته‌تر و جدیدتر وارد بازار می‌شوند و نیازمند باتری‌های به مراتب قوی‌تری هستند. جالب اینجاست که این مقدار باتری حتی از باتری گلکسی نوت ۹ با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت نیز ضعیف‌تر است.

اما برای مدل گران‌تر که با نام گلکسی نوت ۱۰ پرو شناخته می‌شود وضعیت کمی بهتر است. جایی که احتمالا سامسونگ یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را برای این گوشی در نظر گرفته که پاسخ‌گوی نمایشگر بزرگ آن باشد. البته این باتری تنها بخاطر نمایشگر نیست. به احتمال زیاد نوت ۱۰ پرو از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کند که در این صورت، نیاز به باتری حجیمی همانند این قطعا حس می‌شود. آخرین بار سامسونگ از این باتری در نسخه ۵G گلکسی اس ۱۰ استفاده کرد که از نمایشگر ۶.۷ اینچی بهره می‌برد. بنابراین احتمال دارد نمایشگر نوت ۱۰ پرو از ۶.۷ بزرگ‌تر نباشد.

اما سوال اینجاست که نوت ۱۰ ای چطور می‌تواند با باتری ۳۴۰۰ میلی آمپر ساعتی خود پاسخ‌گوی نیاز کاربران باشد؟ این مسئله زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم احتمالا سامسونگ از هردو مدل نوت ۱۰، نسخه‌های ۴G و ۵G نیز تولید می‌کند. اگر این موضوع صحت داشته باشد، قطعا باتری ۳۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی برای کاربرانی که از مدل ۵G نوت ۱۰ ای استفاده می‌کنند منبع تغذیه قابل اتکایی محسوب نخواهد شد.

در رابطه با شارژر این گوشی‌ها نیز شایعاتی وجود دارد مبنی براینکه نوت ۱۰ پرو از یک شارژر ۲۵ واتی استفاده می‌کند. پیش‌تر شایعه شده بود که شارژر این گوشی ۴۵ واتی خواهد بود اما اینطور که به نظر می‌رسد سامسونگ قصد ندارد این فناوری را فعلا به گوشی‌های پرچم‌دار خود بیاورد. احتمال دارد سامسونگ در گوشی گلکسی A90 از این فناوری استفاده کند. چراکه اخیرا این شرکت تصمیم گرفته فناوری‌های جذاب خود را ابتدا روی گوشی‌های میان‌رده عرضه کند تا قیمت تمام‌ شده‌ی پرچمداران خود را در حد معقول نگه داشته و در بازار رقابت با سایر پرچم‌داران باقی بماند. در رابطه با شارژر مدل نوت ۱۰ ای نیز احتمالا سامسونگ از همان فناوری شارژر ۱۵ واتی استفاده خواهد کرد. شاید این مقدار کم به نظر برسد اما اگر قرار باشد شاهد باتری ۳۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی باشیم، شارژر ۱۵ واتی نیز به خوبی از عهده‌ی شارژ آن برخواهد آمد.

همه‌ی این گوشی‌ها به احتمال زیاد از جدیدترین نسخه‌ی پردازنده‌ ساخت شرکت کوالکام یعنی اسنپدراگون ۸۵۵ یا پردازنده‌ی اختصاصی سامسونگ، اگزینوس ۹۸۲۰ بهره خواهند برد. برخی‌ها معتقدند دوربین سلفی این گوشی همانند آنچه در گلکسی اس ۱۰ شاهد بودیم در صفحه نمایش آن تعبیه شده باشد. همچنین گفته می‌شد نوت ۱۰ هیچ دکمه‌ی سخت‌افزاری نخواهد داشت و بجای آن سامسونگ نقاطی را روی نمایشگر گوشی برای دستورات مختلف تعبیه کرده که بعید به نظر می‌رسد همچین ادعایی صحت داشته باشد!

با همه‌ی این تفاسیر جزئیات منتشر شده از این گوشی تنها یک شایعه است و نمی‌توان تا زمان معرفی رسمی این گوشی‌ها به آن‌ها اعتماد کرد.

