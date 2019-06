بر اساس شایعات مطرح شده، ظاهرا مایکروسافت در نیمه‌ی نخست ۲۰۲۰ از یک تبلت سرفیس مبتنی بر طراحی کاملا متفاوت پرده‌برداری می‌کند. شایعات مربوط به توسعه تبلت مجهز به دو نمایشگر از سال گذشته آغاز شده و گویا مایکروسافت مدل اولیه این گجت را برای برخی از کارکنان خود نمایش داده است. حالا شرکت تحقیقاتی IHS Markit اعلام کرده که این گجت در ۶ ماه نخست ۲۰۲۰ آماده می‌شود و انتظار می‌رود که بتواند از اپلیکیشن‌های اندروید و آی‌کلاود اپل پشتیبانی کند.

ظاهرا این تبلت از دو نمایشگر ۹ اینچی با نسبت تصویر ۴:۳ بهره می‌برد.

سحنگوی IHS Markit که به نقل از منابع آگاه در زنجیره تامین این اطلاعات را مطرح کرده، به سایت Forbes گفته که این تبلت از دو نمایشگر ۹ اینچی با نسبت تصویر ۴:۳ بهره می‌برد و گویا مبتنی بر سیستم‌عامل ویندوز لایت خواهد بود. از قبل می‌دانستیم که اینتل هم برای این پروژه همکاری نزدیکی با مایکروسافت دارد و باید انتظار بهره‌گیری از پردازنده ۱۰ نانومتری Lakefield شرکت اینتل را داشته باشیم. در ضمن گجت مذکور از LTE یا ۵G هم پشتیبانی می‌کند. در رابطه با قیمت این تبلت مایکروسافت هنوز اطلاعاتی منتشر نشده و نمی‌دانیم که آیا می‌تواند نظر تعداد زیادی از کاربران را جلب کند یا نه. البته لازم به ذکر است که شرکت‌ها به توسعه گجت‌های مبتنی بر دو نمایشگر علاقه پیدا کرده‌اند و مایکروسافت هم در این میان با عرضه چنین محصولی می‌خواهد شانس خود را امتحان کند.

منبع: Engadget

The post احتمال پشتیبانی تبلت دو نمایشگره مایکروسافت از اپلیکیشن‌های اندروید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala