امروز لایکا یک دوربین رنج‌فایندر جدید از سری M معرفی کرد که M-E (تایپ ۲۴۰) نام دارد. به گفته خود شرکت لایکا، این دوربین برای افرادی ساخته شده که می‌خواهند به تازگی وارد سیستم لایکا M بشوند و از این جهت یک دوربین برای تازه‌کارها به حساب می‌آید.

درون این دوربین یک سنسور ۲۴ مگاپیکسلی از نوع CMOS و فول فریم قرار گرفته و پردازنده دوربین نیز Leica Maestro است. بافر این دوربین هم حالا دو گیگابایتی شده که نسبت به نسل قلبی لایکا M (تایپ ۲۴۰) شاهد یک گیگابایت افزایش هستیم. همچنین محدوده ایزو سنسور هم از ۲۰۰ تا ۶۴۰۰ قابل تغییر است.

تمام مدل‌های لایکا M-E دست ساز خواهند بود و در کشور آلمان تولید می‌شوند. بدنه دوربین هم نسبت به قطرات آب و خاک مقاومت خواهد داشت و دور تا دور بدنه را هم پوشش چرم طبیعی فرا گرفته است.

بخش بالایی و پایینی این دوربین، فلز خاکستری رنگی دارد که به صورت اختصاصی برای این دوربین ساخته شده و شاهد این رنگ در دیگر دوربین‌های لایکا نخواهیم بود. در بخش پشتی نیز نمایشگر ۳ اینچی و TFT دوربین M-E قرار گرفته که ۹۲۰ هزار پیکسل دارد و با شیشه‌ای ضد خش، محافظت می‌شود.

در زمینه فیلم‌برداری، دوربین لایکا M-E (تایپ ۲۴۰) می‌تواند با رزولوشن ۱۰۸۰P فیلم‌برداری کند و خبری از فیلم‌برداری ۴K در این محصول نیست. همچنین لایکا یک دکمه اختصاصی برای شروع و پایان فیلم‌برداری در این دوربین قرار داده تا کاربر بتواند به سادگی بین عکاسی و فیلم‌برداری، سوییچ کند.

دیگر ویژگی‌های این دوربین شامل Wi-Fi، عکاسی پیاپی با سرعت ۳ فریم در ثانیه و باتری ۱۸۰۰ میلی‌آمپری می‌شود. همچنین لایکا می‌گوید به محض روشن کردن، این دوربین در کمتر از یک ثانیه به صورت کامل بوت می‌شود. وزن دوربین هم ۶۸۰ گرم خواهد بود.













دوربین Leica M-E (تایپ ۲۴۰) از تاریخ سوم مرداد ماه عرضه خواهد شد و قیمتی که برای آن تعیین شده ۳۹۹۵ دلار است. این قیمت اگرچه برای یک دوربین زیاد است اما برای یک دوربین از خانواده لایکا M، معقول و کم به حساب می‌آید. برای مقایسه بگذارید بگوییم که قیمت دوربین پرچمدار این خانواده یعنی M10، حدود ۷۳۰۰ دلار فقط برای بدنه است. شما درباره این دوربین و دیگر محصولات خانواده Leica چه فکر می‌کنید؟

