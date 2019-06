اپل به فکر تعبیه دوربین در بند اپل واچ بوده است

بر اساس پتنتی که بعد از چند سال مراحل ثبت آن به پایان رسیده، اپل حداقل برای مدتی تعبیه دوربین در بند اپل واچ را در نظر گرفته است. در این پتنت، شاهد تعبیه دوربین در قسمت اضافی بند اپل واچ هستیم تا افراد بدون دردسر و بدون اینکه مچ خود را تا حد زیادی حرکت دهند، بتوانند برای زوایای مختلف از این دوربین بهره ببرند. در پتنت مذکور آمده که از طریق فشار فیزیکی یا فرمان صوتی می‌توان از چنین دوربینی استفاده کرد و در مواقعی که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بخش اضافه بند می‌تواند به جای اصلی خود برگردد.

تعبیه دوربین در گجت پوشیدنی اگرچه امکان‌پذیر است ولی این مشخصه از لحاظ تجربه کاربری با مشکلات زیادی روبرو می‌شود و در همین زمینه می‌توانیم به ساعت هوشمند نوبیا آلفا اشاره کنیم. زمانی که یک دوربین به مچ دست وصل باشد، آزادی عمل برای عکاسی بسیار محدود می‌شود و به ناچار باید مچ دست را در موقعیت‌های تقریبا غیرممکنی قرار دهید. تعبیه دوربین در بند اپل واچ بسیاری از این مشکلات را برطرف می‌کند ولی همانطور که سال‌ها قبل در مورد ساعت هوشمند گلکسی Gear شاهد بودیم، این رویکرد هم مشکلات زیادی به همراه دارد.











در نهایت باید خاطرنشان کنیم که ثبت این پتنت به این معنا نیست که اپل به‌زودی چنین ایده‌ای را عملی می‌کند. اپل در سال ۲۰۱۶ برای ثبت این پتنت اقدام کرده و بعد از ۳ سال مراحل ثبت آن به پایان رسیده و این یعنی در دوران نسل دوم اپل واچ چنینی پتنتی را ارائه داده است. از آن زمان، اپل دو نسل جدید اپل واچ را روانه‌ی بازار کرده که در هیچکدام از آن‌ها اثری از دوربین دیده نمی‌شود. البته ما نمی‌گوییم که اپل هیچوقت چنین کاری انجام نخواهد داد، اما بهتر است که نسبت به ارائه‌ی این مشخصه چندان امیدوار نباشید.

