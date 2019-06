چند روز قبل گزارشی منتشر شد که گلکسی A90 سامسونگ به احتمال زیاد آغازگر گوشی‌های سری گلکسی R خواهد بود. اما حالا مشخص شده که این اظهارنظر بر مبنای یک سوءتفاهم صورت گرفته و در نهایت به‌زودی شاهد عرضه گوشی هوشمندی موسوم به گلکسی A90 خواهیم بود. در کنار این موضوع، حالا اطلاعات بیشتری در مورد این گوشی منتشر شده است.

اول از همه باید بگوییم که قرار است دو مدل از این گوشی عرضه شود.SM-A905 مدل مبتنی بر ۴G خواهد بود که از نمایشگر ۶.۷ اینچی، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و دوربین سه‌گانه متشکل از دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی + ۱۲ مگاپیکسلی + ۵ مگاپیکسلی بهره می‌برد. علاوه بر این باید به یک ویژگی جدید تحت عنوان Tilt OIS اشاره کنیم که هنوز معلوم نیست چه تفاوتی با دیگر لرزشگیرهای اپتیکال دارد.

از طرفی دیگر، با مدل SM-A908 روبرو هستیم که از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند و با وجود بهره‌گیری از نمایشگر یکسان، شاهد تعبیه دوربین‌های اندکی متفاوت ۴۸ مگاپیکسلی + ۸ مگاپیکسلی و ۵ مگاپیکسلی در پنل پشتی هستیم.

در نهایت، مهم‌ترین مشخصه هر دو مدل گلکسی A90 این است که از تراشه قدرتمند اسنپ‌دراگون ۸۵۵ بهره می‌برند و این اولین باری است که سامسونگ برای یکی از گوشی‌های گلکسی A به استفاده از قدرتمندترین تراشه روز روی می‌آورد. با توجه به تلاش شرکت‌هایی مانند شیائومی برای عرضه‌ی پرچم‌داران مقرون به صرفه، حالا سامسونگ هم می‌خواهد وارد این رقابت شود.

