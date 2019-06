طبق گزارشی که به تازگی منتشر شده، اینتل قصد دارد پتنت‌های مربوط به بخش مودم موبایل خود را به مزایده بگذارد. این اقدام اینتل بعد از تصمیم برای متوقف کردن توسعه مودم‌های ۵G صورت می‌گیرد. احتمالا به خاطر دارید که بعد از امضای توافق‌نامه بین اپل و کوالکام برای بهره‌گیری از مودم‌های ۵G کوالکام در آیفون‌های آینده، اینتل تصمیم گرفت توسعه تکنولوژی مودم‌های ۵G را متوقف کند.

بر اساس شایعات مختلف، ظاهرا اپل تصمیم دارد بخش توسعه مودم‌های اینتل‌ در آلمان را خریداری کند. حالا طبق گزارش جدید، اینتل می‌خواهد حدود ۶۰۰۰ پتنت مربوط به استانداردهای ۳G، ۴G و ۵G را به فروش برساند و علاوه بر این باید به ۱۷۰۰ پتنت مربوط به تکنولوژی‌های بی‌سیم اشاره کنیم.

لازم به ذکر است که این مزایده ارتباط مستقیمی با فروش بخش مودم اینتل ندارد ولی به احتمال زیاد خریدار هر دو مورد، یک شرکت خواهد بود. همچنین شاید شرکت‌هایی با یکدیگر به توافق برسند تا بتوانند به‌صورت اشتراکی این پتنت‌ها را خریداری کنند.

اگر اپل بتواند هم بخش تولید مودم و هم این پتنت‌ها را در اختیار بگیرد، در زمینه‌ی توسعه مودم می‌تواند سرعت پیشرفت خود را تا حد قابل توجهی افزایش دهد. اپل با توسعه مودم‌های اختصاصی می‌خواهد وابستگی خود را به شرکت‌هایی مانند کوالکام کمتر کند ولی گفته می‌شود نخستین مودم‌های این شرکت حداقل در سال ۲۰۲۵ آماده خواهند شد.

منبع: Mac Rumors

The post اینتل پتنت‌های بخش مودم موبایل را به مزایده می‌گذارد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala