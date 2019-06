فهرست لوازم جانبی گلکسی نوت ۱۰ لو رفت

سامسونگ در کنار هر کدام از پرچم‌دارانش، تعداد لوازم جانبی و کیس محافظ رسمی هم عرضه می‌کند. حالا فروشگاه اینترنتی MobileFun توانسته به فهرست لوازم جانبی رسمی گلکسی نوت ۱۰ و قیمت‌های آن‌ها دست پیدا کند.

در این فهرست، شاهد موارد خاصی نیستیم و در حقیقت پیش از این تمام آن‌ها برای دیگر پرچم‌داران سامسونگ عرضه شده‌اند و حالا فقط برای گلکسی نوت ۱۰ تغییر یافته‌اند تا با این گوشی سازگار باشند.

در این فهرست، نام دو مدل دیده می‌شود. داوینیچی ۱ احتمالا به مدل معمولی گلکسی نوت‌ ۱۰ اشاره دارد و داوینچی ۲ ظاهرا مربوط به مدل پرو یا ۵G این گوشی است. همچنین طبق این اطلاعات، به نظر می‌رسد مدل پرو همان مدل ۵G خواهد بود. البته اگر سامسونگ قصد دارد که مدل ۴G و ۵G از گلکسی نوت ۱۰ پرو را عرضه کند، پس به احتمال زیاد می‌توان برای هر دو آن‌ها از یک کیس محافظ استفاده کرد.

طبق این فهرست، قیمت کیس‌های محافظ برای گلکسی نوت‌ ۱۰ از ۲۴.۹۹ یورو شروع می‌شود و گران‌ترین آن‌ها هم با قیمت ۵۹.۹۹ یورو روانه‌ی بازار خواهند شد. بر اساس شایعات مطرح شده، در تاریخ ۷ آگوست (۱۶ مرداد) گلکسی نوت ۱۰ رسما معرفی خواهد شد.

