کمپانی اوپو از نخستین دوربین زیر نمایشگر رونمایی کرد

در چند سال گذشته، شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند برای افزایش نسبت نمایشگر به بدنه، به راه‌حل‌های مختلفی روی آورده‌اند. در همین راستا، شاهد بهره‌گیری از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر در گوشی‌های مختلف هستیم و حالا به‌زودی قرار است دوربین زیر نمایشگر هم همه‌گیر شود.

شرکت چینی اوپو که علاقه‌ی زیادی به بهره‌گیری از نوآوری‌های جذاب دارد و به‌عنوان مثال برای گوشی‌های خود از فناوری‌هایی مانند طراحی کشویی و دوربین پاپ‌آپ استفاده کرده، حالا از نخستین دوربین زیر نمایشگر رونمایی کرده است. همچنین در کنار نمایش آن، اطلاعات زیادی در مورد جزییات این فناوری مطرح شده است.





اوپو می‌گوید برای عملی کردن این موضوع، از نمایشگر مبتنی بر مواد شفافی استفاده کرده که هم با پیکسل‌ها سازگار باشند و هم بتوانند نور را از خود عبور بدهند. همچنین دوربین سلفی از سنسور بزرگ‌تری بهره می‌برد و گشودگی دیافراگم آن هم بازتر است. بخشی از نمایشگر که دوربین زیر آن قرار گرفته، همچنان به‌طور کامل کارکرد خود را حفظ می‌کند و اوپو می‌گوید از لحاظ قابلیت لمسی یا کیفیت نمایش دچار مشکل نمی‌شود. البته نویسنده سایت Engadget در مورد این دوربین می‌گوید که از برخی زوایا می‌توان آن را مشاهده کرد.

اوپو به خوبی می‌داند که قرار دادن نمایشگر بر روی دوربین، کیفیت تصاویر ثبت شده را کاهش می‌دهد و برای حل این مشکل، الگوریتم‌هایی را توسعه داده است که به قول این شرکت «می‌توانند کیفیت این دوربین را به اندازه دیگر دوربین‌های سلفی برسانند». البته باید منتظر عرضه محصول نهایی مبتنی بر این تکنولوژی باشیم تا بتوانیم این ادعا را مورد بررسی قرار دهیم.





در نهایت، سوالی که مطرح می‌شود این است که چه زمانی چنین گوشی هوشمندی روانه‌ی بازار می‌شود؟ اوپو در پاسخ به این سوال می‌گوید «در آینده نزدیک» و به تاریخ دقیقی اشاره نکرده است. اوپو معمولا تکنولوژی‌های جذاب خود را ابتدا در نمایشگاه‌های تکنولوژی نمایش می‌دهد و سپس محصولات مبتنی بر این تکنولوژی‌ها را معرفی می‌کند. با توجه به این سابقه، پس خیلی زود چنین گوشی هوشمندی روانه‌ی بازار خواهد شد.

منبع: The Verge

