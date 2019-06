۱۲ سال قبل در چنین روزی اپل گوشی آیفون را عرضه کرد

۱۲ سال قبل دقیقا در چنین روزی، اپل نخستین نسل آیفون را روانه‌ی بازار کرد. برای خرید این گجت هیجان‌انگیز، هزاران طرفدار چند روز پشت در اپل استورها منتظر ماندند تا ۴۹۹ دلار برای خرید مدل ۴ گیگابایتی و ۵۹۹ دلار برای خرید مدل ۸ گیگابایتی بپردازند. این گوشی توسط استیو جابز در تاریخ ۹ ژانویه معرفی شد و خیلی زود توانست توجه افراد و رسانه‌های متعددی را جلب کند؛ گجتی که هوای تازه‌ای را برای صنعت گوشی‌ها به ارمغان آورد.

از بین مهم‌ترین ویژگی‌های نخستی آیفون می‌توانیم به صفحه‌نمایش چند لمسی ۳.۵ اینچی که برای زمان خود بزرگ محسوب می‌شد، اشاره کنیم. از بین محدودیت‌ها هم می‌توان مواردی مانند عدم امکان ضبط ویدیو و امکان‌پذیر نبودن کپی و پیست محتوا را نام برد.

پس از معرفی این گوشی، رقبا خیلی زود دست به کار شدند تا در مورد این گجت اظهارنظر کنند. مدیرعامل وقت مایکروسافت، استیو بالمر، آیفون را به سخره گرفت و گفت که بدون داشتن کیبورد فیزیکی، این گوشی شانسی برای موفقیت ندارد. او پیش‌بینی کرد که آیفون نهایتا می‌تواند ۲ تا ۳ درصد سهم بازار را از آن خود کند که البته بعدها به اشتباه خود اعتراف کرد. حدود یک ماه بعد، مدیرعامل بلک‌بری اعلام کرد که اصلا در مورد آیفون نگران نیست. او می‌گفت که چنین محصولی نمی‌تواند کمپانی بلک‌بری را تهدید کند. برخی از شرکت‌ها هم تلاش کردند که یک مدل مشابه آیفون را روانه‌ی بازار کنند که از بین آن‌ها می‌توانیم به ال‌جی Voyager و سامسونگ Instinct اشاره کنیم.











از ۲۹ ژوئن تا انتهای ۲۰۰۷، اپل موفق شد ۱.۳۹ میلیون آیفون به فروش برساند که این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۱۱.۶۳ میلیون دستگاه رسید. استیو جابز برای توسعه این محصول مبلغ هنگفتی هزینه کرد و البته نتیجه نهایی هم بسیار موفق بود. موفقیت این گجت، منجر به معرفی اپ استور در سال ۲۰۰۸ شد و بعد از آن هم شاهد معرفی آیپد و اپل واچ بودیم. سال گذشته، اپل اولین شرکت سهامی عام آمریکایی بود که به ارزش ۱ تریلیون دلار دست پیدا کرد و آیفون XR در بیشتر آمارها به‌عنوان پرفروش‌ترین گوشی در سال جاری محسوب می‌شود.

طی این سال‌ها، نمایشگر آیفون‌ از ۳.۵ اینچ به ۶.۵ اینچ رسیده و بین گوشی‌های گران‌قیمت همچنان دارای بیشترین سهم بازار هستند؛ تمام این موفقیت‌ها، از ۱۲ سال پیش در چنین روزی آغاز شده است.

