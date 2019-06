گلکسی A90 سامسونگ فاقد دوربین چرخشی است

در ابتدا خبرهای مربوط به گلکسی A90 سامسونگ بسیار ضد و نقیض بودند. زیرا مدتی اینگونه گفته می‌شد که گوشی مذکور همان گلکسی A80 است که این بار با تغییر عنوان برای بازارهای دیگری عرضه می‌شود و کمی بعد هم این خبر اعلام شد که گوشی مذکور، نخستین گوشی سری گلکسی R محسوب می شود. خوشبختانه، حالا خبرهای موثق‌تری در مورد گلکسی A90 منتشر شده و با خیال راحت‌تر می‌توان به آن‌ها اشاره کرد.

تا آنجایی که می‌دانیم، قرار است دو مدل گلکسی A90 معرفی شود که هر دو آن‌ها از تراشه قدرتمند اسنپ‌دراگون ۸۵۵ بهره می‌برند و این اولین باری است که چنین تراشه‌ای به گوشی‌های سری گلکسی A راه پیدا می‌کند. از لحاظ دوربین، گویا مدل SM-A905 از دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی + ۱۲ مگاپیکسلی + ۵ مگاپیکسلی بهره می‌برد که باید به قابلیت مرموز Tilt OIS هم اشاره کنیم که هنوز نمی‌دانیم چه فرقی با لرزشگیر اپتیکال مرسوم دارد. دوربین‌های اصلی مدل SM-A908 از دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی + ۸ مگاپیکسلی + ۵ مگاپیکسلی تشکیل شده‌اند. یکی دیگر از اطلاعات جدیدی که در مورد این گوشی منتشر شده، این است که نباید انتظار بهره‌گیری آن از دوربین چرخشی (مانند گلکسی A80) را داشته باشیم و ظاهرا مانند گوشی‌های معمولی، دوربین سلفی در بخش فوقانی نمایشگر قرار دارد.

در رابطه با دیگر جزئیات هم می‌توانیم بگوییم که SM-A908 از نمایشگر Infinity-U فول اچ‌دی پلاس سوپر AMOLED بهره می‌برد. اندازه هر دو نمایشگر ۶.۷ اینچ است و از آنجایی که سامسونگ در حال حاضر برای محصولات رده‌پایین‌تر خود از نمایشگر Infinity-U استفاده می‌کند، احتمالا مدل SM-A905 از نمایشگر مبتنی بر رزولوشن QHD بهره می‌برد که در ضمن این مدل دارای دوربین‌های بهتر و فناوری Tilt OIS هم هست.

یک نکته‌ی قابل توجه در مورد جدیدترین گزارش منتشر شده این است که به نظر می‌رسد مدل SM-A908 از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند ولی برادر خود دارای چنین مشخصه‌ای نیست. بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا سامسونگ با کاهش هزینه‌ها برای دیگر قطعات، قصد دارد قیمت این گوشی ۵G را پایین نگه دارد؟ در نهایت باید منتظر بمانیم و ببینیم که سامسونگ این بار چه کارهایی را می‌خواهد انجام بدهد.

منبع: GSM Arena

