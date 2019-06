اولین تصاویر واقعی گلکسی نوت ۱۰ لو رفت؛ تایید دوربین سه گانه و حفره در صفحه نمایش

درحالیکه مدت زمان زیادی به معرفی رسمی گلکسی نوت ۱۰ زمان باقی نمانده، شخصی با نام کاربری Mr_TechTalkTV در توئیتر، تصاویری را از اولین تجربه‌ی خود با این گوشی به اشتراک گذاشت.

در حال حاضر شایعات و اخبار زیادی در رابطه با دهمین سری از گوشی‌های نوت شرکت سامسونگ در سراسر فضای مجازی منتشر شده که اکثر آن‌ها روی برخی از ویژگی‌های نوت ۱۰ اتفاق نظر داشته‌اند. ویژگی‌هایی از قبیل دوربین سلفی مشابه با گلکسی اس ۱۰، بهره بردن از ۳ یا ۴ دوربین در پشت گوشی، پشتیبانی از اینترنت ۵G و بسیاری از موارد دیگر.

عده‌ای عقیده داشتند نوت ۱۰ در دو مدل با نام‌های نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پرو به بازار عرضه خواهد شد که هریک از آن‌ها دو مدل ۴G و ۵G نیز خواهند داشت. اما تصاویر جدیدی که Mr_TechTalkTV روز گذشته منتشر کرده حاکی از آن است که سامسونگ طبق سیاست نام‌گذاری سری اس پیش رفته و نوت ۱۰ بزرگ‌تر را با نام نوت ۱۰ پلاس معرفی خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: تاریخ معرفی گوشی گلکسی نوت ۱۰ سامسونگ فاش شد

درحالیکه کیفیت تصاویر به ثبت رسیده از پشت گوشی بسیار پایین است، اما تصاویر مربوط به بخش جلویی نوت ۱۰ تقریبا هرآنچه که پیش‌تر شایعه شده بود را تأیید می‌کند. یک دوربین سلفی بکار رفته در مرکز و درون نمایشگر که تفاوت آن با اس ۱۰ در محل قرارگیری این دوربین است. (در گلکسی اس ۱۰ محل این دوربین در بخش کناری نمایشگر بود.)

بیشتر بخوانید: دوربین گلکسی نوت ۱۰ سامسونگ از سه اندازه دیافراگم بهره می‌برد

تصویر سمت چپ همان تصویری است که کاربر مذکور در صفحه‌ی توئیتر منتشر کرده و تصویر سمت راست نیز مربوط است به آنچه که اخیرا در رابطه با نوت ۱۰ شایعه شده بود. اینطور که به نظر می‌رسد، ظاهرا بخش پشتی نوت ۱۰ میزبان ۳ دوربین است که به صورت عمودی و در سمت چپ گوشی قرار گرفته‌اند. البته در شایعات بسیار زیادی به این نکته اشاره شده بود که مدل بزرگ‌تر نوت ۱۰ که نوت ۱۰ پلاس نامیده می‌شود، از ۴ دوربین بهره خواهد برد. بنابراین احتمال دارد همانند آنچه که در آنر ۲۰ شاهد بودیم، یک دوربین کوچک دیگر نیز در بخش پشتی این گوشی تعبیه شده باشد که وظیفه‌ی ثبت تصاویر ماکرو را برعهده داشته باشد.

درحال حاضر صحت یا عدم صحت این تصاویر تأیید نشده و سامسونگ نیز هیچ واکنشی در قبال این تصاویر نشان نداده است. اما به احتمال زیاد این تصاویر نمایانگر همان نوت ۱۰ هستند که قرار است ۱۶ مرداد ۹۸ شاهد معرفی آن باشیم، چرا که تقریبا اکثر خبرگزاری‌ها روی این طراحی و مشخصات اتفاق نظر دارند.

منبع: Phonearena

The post اولین تصاویر واقعی گلکسی نوت ۱۰ لو رفت؛ تایید دوربین سه گانه و حفره در صفحه نمایش appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala