سال گذشته اپل در کنار آیفون‌های XS و XS Max از یک نسخه ارزان‌تر با نام آیفون XR نیز رونمایی کرد که به لحاظ سخت افزاری با دو پرچم‌دار این شرکت تفاوت داشت. انتظار می‌رود کوپرتینویی‌ها امسال علاوه بر دو نسخه همیشگی، نسل بعدی آیفون XR را نیز معرفی کنند.

بسیاری از کاربران تمایلی به صرف هزیته بسیار زیاد برای خرید آیفون جدید ندارند و از طرفی دوست دارند به‌روز ترین محصولات شرکت اپل را در دست داشته باشند، به همین دلیل احتمالا این شرکت بار دیگر با عرضه یک آیفون با قیمت کمتر از ۱۰۰۰ دلار تلاش خواهد کرد تا به نیاز این کاربران پاسخ دهد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اپل در حال پیروی از الگوی سال گذشته است و در پاییز پیش رو از سه مدل آیفون جدید رونمایی خواهد کرد که دو مدل آن پرچم‌داران رده بالا و مدل سوم نسخه‌ای ارزان‌تر است که قرار است جایگزین آیفون XR باشد.

آیفون XR به عنوان ارزان‌ترین نسخه از پرچم‌داران اپل با قیمت پایه ۷۵۰ دلار عرضه می‌شود؛ در حالی‌که آیفون‌ XS قیمتی معادل ۱۰۰۰ دلار و بهای آیفون XS Max برابر با ۱۱۰۰ دلار است. بر خلاف این دو مدل که از پنل OLED بهره می‌برند، آیفون XR از صفحه نمایش LCD استفاده می‌کند، دوربین آن تنها یک لنز دارد و تنوع رنگی آن بیشتر است. اما طبق شایعات انتظار داریم در نسل دوم این گوشی مشخصات زیر را شاهد باشیم:

دوربین دوگانه

طبق ادعای وال استریت ژورنال و بلومبرگ، انتظار می‌رود نسل دوم آیفون XR به دوربین دوگانه‌ای مجهز شود که مشابه دوربین استفاده شده در آیفون‌های XS و XS Max است. بنابراین، حالت پرتره و بزرگنمایی نسبت به نسل اول بهبودهایی را تجربه خواهد کرد.

نمایشگر ۶.۱ اینچی با پنل LCD

در گزارش‌های The Journal و ۹to5Msc به این خبر اشاره شده است که بر خلاف پیشرفت‌هایی که در بخش دوربین ایجاد خواهد شد، نسل دوم آیفون XR در بخش نمایشگر همچنان از میراث نسل اول استفاده خواهد کرد.

آیفون‌های XS و XS Max از پنل OLED بهره‌مند هستند که در زمینه کنتراست و تولید رنگ مشکی بهتر از پنل‌های LCD عمل می‌کند. طبق گزارش مینگ چی کو، تحلیل‌گر معروف محصولات اپل، کاربرانی که به تولید آیفون XR با پنل OLED امید دارند باید تا سال ۲۰۲۰ منتظر بمانند. همچنین او اشاره کرده است که ابعاد نمایشگر نسل دوم مشابه نسل اول و برابر با ۶.۱ اینچ خواهد بود.

باز هم رنگ‌های جدید

در حال حاضر آیفون XR بیشترین تنوع رنگ را در بین آیفون‌های در حال تولید دارد، اما گزارش‌ها از افزودن طیف بیشتری از رنگ‌ها توسط اپل حکایت دارد. از جمله این رنگ‌ها می‌توان به بنفش کمرنگ و سبز اشاره کرد.

با توجه به عکسی که برای معرفی رنگ‌های جدید توسط مارک گورمن از بلومبرگ در توییتر منتشر شد، ظاهرا بر خلاف آیفون XR که رنگ‌های براق و شفافی داشت، رنگ‌های به کار رفته در نسل جدید کمی ملایم‌تر و مشابه رنگ‌های پاستلی هستند.

باتری بزرگ‌تر

گزارش دیگری از مینگ چی کو که توسط ۹to5Mac منتشر شده است به این موضوع اشاره دارد که اپل در سال جاری ظرفیت باتری آیفون‌ها را بیشتر خواهد کرد تا بتوان به‌وسیله آن سایر دستگاه‌ها را نیز شارژ کرد. البته مشخص نیست که منظور کو از شارژ دستگاه‌های دیگر حالتی مشابه پاور بانک است یا از فناوری مشابه شارژ معکوس پرچم‌داران هوآوی و سامسونگ استفاده خواهد شد.

طبق این گزارش، انتظار می‌رود ظرفیت باتری نسل بعدی آیفون‌های XS و XS Max افزایش قابل توجهی را تجربه کند. در همین حین، گفته می‌شود باتری آیفون XR تنها ۵ درصد بزرگ‌تر خواهد شد.

سایر ویژگی‌های جدید

برای موفقیت بیشتر این گوشی نسبت به نسل قبل، انتظار داریم ویژگی‌های جدید مختلفی که به دو مدل گران‌قیمت‌تر اضافه می‌شوند را در نسل دوم آیفون XR هم مشاهده کنیم. از این ویژگی‌ها می‌توان به پردازنده جدید، بهبود در سیستم Face ID، دوربین سلفی جدیدتر و پشتیبانی از شارژ بی‌سیم و احتمالا شارژ معکوس اشاره کرد.

