در حال حاضر همه به دنبال خبرهای پرچمدار بعدی سری نوت یعنی گلکسی نوت ۱۰ هستند، اما این موضوع باعث نمی‌شود در مورد مشخصات گلکسی اس ۱۱ اطلاعاتی به بیرون درز نکند. مدتی قبل کره‌ای‌ها خانواده گلکسی S10 را با سه عضو S10، S10 Plus و S10e معرفی کردند که ظاهر کاملا جدیدی دارند و به ویژگی‌هایی مثل حسگر اثر انگشت اولترا سونیک در زیر نمایشگر و دوربین سه‌گانه مجهز هستند، البته غیر از گلکسی S10e که نسخه اقتصادی پرچمداران سامسونگ به حساب می‌آید و این دو قابلیت را ندارد. سامسونگ همچنین در خانواده S10 به‌جای حاشیه‌های اطراف نمایشگر، از حفره درون نمایشگر برای قرار گیری دوربین سلفی استفاده کرده است. همه این تغییرات ظاهری است و در بخش عملکرد و توان اجرایی این گوشی‌ها با نسل قبلی خود یعنی گلکسی S9 و S9 Plus تفاوت چندانی ندارند. اما اوضاع برای خانواده گلکسی S11 چگونه است؟

طراحی و مشخصات

با توجه به این که سامسونگ در طراحی خانواده‌ گلکسی S10 (که احتمالا در گلکسی نوت ۱۰ نیز به کار می‌رود) با سختی‌هایی برای قرار دادن دوربین سلفی در حفره درون نمایشگر مواجه شد و برخی بازخوردها نسبت به حضور این حفره در عملکردهایی مانند پخش تصویر و ویدیو مثبت نبود، بعید نیست که در پرچم‌دار بعدی خود از طراحی جدیدی بهره بگیرد. این شرکت در تولید گلکسی A80 از طراحی جدیدی بهره گرفته است که ظاهرا قرار است در گلکسی A90 و A90 5G نیز استفاده شود. در این طرح نمایشگر کاملا بی‌حاشیه‌ است و لبه‌های آن در بالا و پایین گرد است. اما این نمایشگر بی‌حاشیه باعث شده تا سامسونگ برای دوربین سلفی از مکانیزم بیرون جهنده‌ای استفاده کند که دوربین اصلی را می‌چرخاند و از همان دوربین برای ثبت سلفی استفاده می‌کند. البته باید دید سامسونگ ریسک می‌کند تا طراحی گلکسی S11 را در حد میان‌رده‌های سری A تنزل دهد یا خیر.

با توجه به این‌که احتمال عدم استفاده از مکانیزم دوربین چرخنده در قالب یک پرچم‌دار از سوی سامسونگ وجود دارد، می‌توان استفاده از فناوری دوربین پنهان در زیر نمایشگر را هم محتمل دانست. اوپو نیز محصولی را با این طراحی در دست توسعه دارد که تیزرهایی از آن را منتشر کرده است و به‌زودی معرفی می‌شود. اما این فناوری هم در ابتدای راه است و هنوز عملکرد و یا معایب احتمالی آن مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند. سامسونگ پیش از این نیز در کنفرانس‌های خبری از طرح‌هایش برای قرار دادن سنسورهای مجاورت و روشنایی در زیر نمایشگر رونمایی کرده بود و در خانواده گلکسی S10 از آن‌ها استفاده کرده است. بنابراین بعید نیست که در آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه خود مشغول بررسی دوربین‌های پنهان زیر صفحه نمایش باشد.

با این اوصاف شاید بهتر باشد سامسونگ از ریسک کردن درباره طراحی گلکسی S11 دوری کند و به همان حفره‌های درون نمایشگر که امتحان خود را پس‌ داده‌اند بسنده کند تا فرصت بیشتری برای بررسی فناوری‌های دیگر همچون دوربین زیر نمایشگر داشته باشد.

علاوه بر طراحی جدید، ویژگی دیگری که احتمال به کار گیری آن در گلکسی S11 زیاد است، فناوری صدای دورن نمایشگر یا Sound on Display است که با ایجاد لرزش در نمایشگر باعث تولید صدا می‌شود و گوشی را از اسپیکری که معمولا در بالای نمایشگر قرار می‌گیرد بی‌نیاز می‌کند. پیش از سامسونگ، رقیب هم‌وطنش ال‌جی از این طراحی در G8 ThinQ استفاده کرده که عملکرد آن در تماس‌های صوتی قابل قبول عنوان شده است. البته سامسونگ هم با این فناوری بیگانه نیست و سال گذشته از آن در یک نسخه آزمایشی از گلکسی S9 Plus استفاده کرده است.

استفاده از فناوری صدای درون نمایشگر سه مزیت عمده دارد:

بی‌نیازی از قرار دادن اسپیکر فیزیکی در اطراف نمایشگر که در نتیجه آن به کاهش هرچه بیشتر حاشیه‌های اطراف صفحه کمک می‌کند.

تولید فرکانس پاسخگویی و تفکیک صدای بهتر در تماس‌های تلفنی

آسان‌تر شدن فرآیند محافظت از گوشی در برابر آب به دلیل عدم وجود حفره اسپیکر فیزیکی

گلکسی S11، اسنپدراگون ۸۵۵ و ۵G

کسب و کار پردازنده‌های سامسونگ یک بار تولید چپست‌های سری ۸ اسنپ دراگون را از دست داده است، اما معماری جدید کره‌ای‌ها که Ultraviolet Lithography نام دارد به‌خوبی توانسته مدیران کوالکام را متقاعد کند تا تولید اسنپ دراگون ۸۶۵ را به سامسونگ بسپارند. با توجه به این که تولید هر دو چیپ اگزینوس و اسنپ دراگون با استفاده از نسل دوم معماری ۷ نانومتری سامسونگ و توسط خود این شرکت انجام می‌شود، سال آینده در دنیای پردازنده‌های موبایلی شاهد رقابتی جدی خواهیم بود. در حال حاضر خانواده گلکسی S10 در بازار آمریکا از پردازنده اسنپ دراگون ۸۵۵ استفاده می‌کنند که با معماری ۷ نانومتری تولید شده و نسخه‌ای از این گوشی‌ها که در بازار جهانی عرضه شده است از اگزینوس ۹۸۲۰ با معماری ۸ نانومتری استفاده می‌کند.

پرسش مهمی که درباره چیپست‌های سال آینده کوالکام و سامسونگ به ذهن می‌رسد این است که آیا این دو شرکت می‌توانند مودم‌های ۵G خود را با چیپست‌های خود یکپارچه کنند یا مانند امسال از یک چیپ جداگانه برای این مودم‌ها استفاده می‌کنند. استفاده از مودم ۵G جداگانه باعث اشغال فضای بیشتر، افزایش ضخامت دستگاه و همچنین افزایش مصرف باتری خواهد شد که امیدواریم به زودی تولید کنندگان با یکپارچه کردن مودم‌های ۵G با چیپست‌ دستگاه بتوانند این مشکلات را رفع کنند.

اسنپ دراگون ۸۶۵ که از معماری ۷ نانومتری سامسونگ بهره می‌گیرد در دو نسخه تولید خواهد شد. یک نسخه با مودم ۵G و یک نسخه بدون مودم ۵G که احتمالا همچنان از مودم X55 کوالکام استفاده خواهد کرد. در حال حاضر اسنپ دراگون ۸۵۵ به دو قطعه مجزا نیاز دارد که یکی از آن‌ها برای قرار گیری مودم ۵G است تا در نهایت ارتباط ۵G برقرار شود. اگر اسنپ دراگون ۸۶۵ حتی از مودم X55 روی یک قطعه مشترک با چیپست استفاده کند، باز هم نمی‌توان گفت که یک چیپ ۵G است.

سامسونگ به‌ تازگی اعلام کرد که قصد دارد مودم ۵G را درون خود چیپست تعبیه کند که حدس می‌زنیم اولین بار آن را در چیپست‌های اگزینوس اختصاصی خودش استفاده خواهد کرد. اگر سامسونگ بتواند در نسل بعدی اگزینوس از این طراحی استفاده کند، سریع‌تر از سایر تولید کنندگان به این موفقیت رسیده است و می‌تواند نسخه جهانی گلکسی S11 را از سایر پرچم‌داران پشتیبانی کننده از ۵G متمایز کند. در حالی که سامسونگ از اولین نسل معماری ۷ نانومتری خود عبور کرده است، شرکت TSMC دو چیپ A12 اپل و اسنپ دراگون ۸۵۵ کوالکام را با همین معماری تولید کرده است. دومین نسل از معماری ۷ نانومتری سامسونگ احتمالا برای اولین بار در گلکسی S11 استفاده خواهد شد.

سنسورهای دوربین

ترکیب دوربین در گلکسی S11 ممکن است از رزولوشن‌های بالاتر، دیافراگم متغیرتر، سنسورهای ToF بیشتر و زوم بالاتر نسبت به پرچم‌داران فعلی این شرکت استفاده کند. با توجه به شایعات، سامسونگ قصد دارد دیافراگم متغیر که در پرچم‌داران فعلی بین f/1.5 تا f/2.4 است را افزایش دهد ولی به جزئیات بیشتر اشاره نشده است. احتمالا لنز مجهز به دیافراگم سه‌‌گانه همزمان با گلکسی نوت ۱۰ در ماه اوت (۱۹ مرداد ۹۸) معرفی خواهد شد و از همین لنز برای گلکسی S11 نیز استفاده خواهد شد.

سنسور ۶۴ مگاپیکسلی جدید سامسونگ که یک تصویر ۱۶ مگاپیکسلی را با حالت Pixel Binning (تظریف پیکسلی) تحویل می‌دهد به عنوان دوربین اصلی گلکسی S11 استفاده خواهد شد. گرچه پیکسل‌های بیشتر معیار صحیحی برای کیفیت بالاتر عکس نیست، این سنسورها می‌توانند نور کمتری جذب کنند و تصاویر را باریک‌تر کنند تا در قاب جای بگیرد. با استفاده از توانایی Pixel Binning یا تجمیع اطلاعات از پیکسل‌های مختلف به یک پیکسل، نه تنها فایل عکس نهایی از لحاظ اندازه کوچکتر خواهد شد؛ بلکه دوربین می‌تواند در هنگام عکس‌برداری مشکل اندازه پیکسل‌های نسبتا کوچک را نیز با کمک الگوریتم‌های خاص خود حل کند.

علاوه بر رزولوشن بیشتر دوربین اصلی، سنسور ۶۴ مگاپیکسلی GW1 سامسونگ با فناوری Tetracell در نور کم عملکرد مناسب‌تری را ارائه می‌کند و جذب نور آن برای سوژه‌هایی که روشن‌تر هستند، بهبود یافته است. همچنین فوکوس خودکار آن سریع‌تر است و عکاسی HDR نیز بهبود یافته و تقریبا به میزان تشخیص چشم انسان نزدیک شده است.

اما آخرین بخش از جزئیات بخش دوربین گلکسی S11 به سنسور (time-of-flight (ToF اشاره دارد. طبق گزارش‌ها، یکی از تامین کنندگان قطعات سامسونگ یک کارخانه اختصاصی برای این نوع سنسور می‌سازد که سنسوری مشابه آنچه در گلکسی S10 5G استفاده شده بود را تولید کند. طبق اخبار، گلکسی نوت ۱۰ نیز به دو سنسور ToF مجهز است که یکی در دوربین اصلی پشت دستگاه و دیگری در جلوی دستگاه و کنار دوربین سلفی قرار می‌گیرد تا درک بهتری از فضای اطراف، تشخیص چهره دقیق‌تر و ثبت تصاویر پرتره بهتری داشته باشد. با توجه به این که استفاده از دوربین ToF حتی در میان‌رده‌ها نیز در حال فراگیر شدن است، انتظار می‌رود تعداد این سنسورها در گلکسی S11 نیز افزایش یابد.

قیمت و زمان عرضه

سامسونگ اخیرا مراسم Unpacked خود برای پرچم‌داران سری S و نوت را دقیق برگزار می‌کند، بنابراین می‌توان حدس زد گلکسی S11 چه زمانی معرفی می‌شود. اگر سامسونگ از برنامه امسال چهارشنبه- جمعه خود پیروی کند، انتظار داریم پرچم‌دار جدید سری S در روز چهارشنبه نوزدهم فوریه سال ۲۰۲۰ (۳۰ بهمن ۹۸) معرفی شود و از روز جمعه ششم مارس (۱۶ اسفند ۹۸) راهی بازار شود.

با توجه به این که ممکن است طراحی دستگاه تغییر خاصی نداشته باشد، پیش‌بینی می‌شود که قیمت نسخه‌های LTE این خانواده مانند سری گلکسی S10 از ۷۴۹ دلار برای ارزان‌ترین مدل آغاز شود و در مدل‌های بالاتر با توجه به پشتیبانی از ۵G تا هزار دلار برسد. البته نسخه ارزان‌تر S11 از مودم ۵G بی‌بهره خواهد بود.

منبع: Phonearena

