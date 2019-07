شرکت چینی‌تبار شیائومی قصد دارد اولین گوشی هوشمند از خانواده‌ی CC را با نام شیائومی CC9، در تاریخ ۱۱ تیرماه سال جاری روانه‌ی بازار کند.

اینطور که از رندرهای این گوشی‌ به نظر می‌رسد، ظاهرا CC9 از سه دوربین در بخش پشتی بهره می‌برد. دوربین اصلی این گوشی اما از یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی ساخت شرکت سونی تشکیل شده که البته خود شیائومی نیز این خبر را تأیید کرده است. وظیفه‌ی ثبت تصاویر سلفی نیز بر عهده‌ی یک دوربین ۳۲ مگاپیکسلی است که گفته می‌شود از حالت زیبایی (Beauty Mode) بهبود‌یافته‌ای بهره می‌برد. البته در رابطه با ویژگی‌های دوربین این گوشی حرف‌های زیادی زده شده که باید تا انتشار رسمی آن منتظر ماند و دید آیا در عمل نیز CC9 قادر خواهد بود آنچه که انتظار می‌رفت را برآورده کند یا خیر.

بیشتر بخوانید: شیائومی در حال ساخت یک گوشی مجهز به دوربین ۶۴ مگاپیکسلی است

اینطور که به نظر می‌رسد، CC9 تنها گوشی این سری نخواهد بود که در ۱۱ تیرماه معرفی می‌شود، بلکه شیائومی قصد دارد از گوشی دیگری نیز تحت عنوان CC9e در همان روز رونمایی کند. اینکه سری CC چه بخشی از بازار گوشی‌های هوشمند را هدف قرار گرفته فعلا مشخص نیست اما شایعات حاکی از آن است که CC9 در کنار دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و دوربین ثانویه ۳۲ مگاپیکسلی، از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۳۰، نمایشگر ۶.۴ اینچی امولد فول‌اچ‌دی، اندروید Pie و باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نیز بهره می‌برد.

اینکه تا چه اندازه این شایعات صحت دارند هنوز مشخص نیست و جزئیات منتشر شده تنها گمانه‌زنی‌های برخی وب‌سایت‌ها است که نمی‌توان به طور حتم به هیچ یک از آن‌ها اعتماد کرد. شیائومی نیز هیچ یک از این خبرها را تأیید یا تکذیب نکرده اما خوشبختانه تا هفته‌ی دیگر می‌توانیم شاهد انتشار جزئیات بیشتر و کامل‌تری از هردو محصول سری CC باشیم.

ناگفته نماند که بر اساس تبلیغات گرافیکی محصول، نام سری CC به حروف اول کلماتی مثل Chic & Cool، Curious & Creative و Challenge & Carry اشاره دارد. در پایان از شما دعوت می‌کنیم تعدادی از این تبلیغات که پیش از رونمایی محصول به فضای مجازی راه یافته اند را تماشا کنید.

بیشتر بخوانید: شیائومی Redmi K20 Pro سریع‌ترین گوشی دنیاست

