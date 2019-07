آمار کاربران ایرانی اینترنت در سال ۹۸

پلتفرم مدیریت محتوای رسانه‌ای Hootsuite هر سال آمار جالبی از کاربران اینترنت در کشورهای جهان منتشر می‌کند و امسال هم از این قاعده جدا نیست. بر اساس گزارش Hootsuite، جمعیت ایران تا اوایل سال ۹۸ به ۸۲ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر رسیده که ۴۹.۷ درصد از این جمعیت را زنان و ۵۰.۳ درصد را مردان تشکیل می‌دهند و این رقم، سالانه یک درصد افزایش می‌یابد. از این تعداد ۷۵ درصد در شهرها ساکن هستند، ۸۱ درصد زنان با سواد و ۹۰ درصد مردان بالای ۱۵ سال سواد دارند. در ادامه نگاهی داریم به آمار و ارقام جالب از کاربران ایرانی اینترنت در سال ۹۸.

تعداد سیم‌کارت‌های فعال

آمارها حاکی از آن است که ۱۲۳.۷ میلیون سیم‌کارت فعال در ایران وجود دارد و ضریب نفوذ کاربران فعال موبایل در کشورمان ۱۵۰ درصد برآورد شده است. این در حالی است که در سراسر دنیا بیش از ۵ میلیارد کاربر موبایل وجود دارد که ضریب نفوذ آن ۶۷ درصد رسیده است.

تعداد کاربران اینترنت

این آمارها نشان داده از تعداد بیش از ۸۲ میلیون جمعیت ایران، ۷۲ میلیون و ۹۴۰ هزار نفر از اینترنت استفاده می‌کنند که ضریب نفوذ اینترنت در کشورمان حدود ۸۹ درصد برآورد شده است، در حالی که تعداد کاربران اینترنت در سراسر دنیا ۴ میلیارد و ۳۸۸ میلیون نفر اعلام شده است.

تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی

آمارها حاکی از آن است که در سراسر دنیا سه میلیارد و ۴۸۴ میلیون نفر از شبکه‌های اجتماعی بهره می‌برند که این رقم در ایران معادل ۴۷ میلیون نفر است که به این ترتیب ضریب نفوذ فعالیت در شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی در داخل کشور ۵۷ درصد است.

این آمارها همچنین نشان داده که کاربران شبکه‌های اجتماعی موبایلی ۴۱ میلیون است. این در حالی است که در جهان بیش از سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون نفر کاربر شبکه‌های اجتماعی موبایلی هستنند.آمارها نشان داده که جمعیت جهان سالانه با ۱.۱ درصد رشد، یعنی ۸۴ میلیون نفر همراه است و این رقم در ایران سالانه یک درصد، معادل ۸۳۷ هزار نفر افزایش می‌یابد.

رشد کاربران اینترنت و موبایل

تعداد کاربران موبایل در جهان با رشد دو درصدی، سالانه ۱۰۰ میلیون نفر افزایش می‌یابد و این رقم برای ایران ۲.۴ درصد و حدود سه میلیون نفر محاسبه شده است.

کاربران اینترنت در ایران سالانه ۲۹ درصد معادل ۱۶ میلیون نفر افزایش می‌یابند، در حالی که کاربران اینترنت در جهان با رشد ۹.۱ درصدی ۳۶۷ میلیون نفر افزایش همراه می‌شوند.

تعداد کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی در جهان با رشد ۹ درصدی ۲۸۸ میلیون نفر محاسبه شده است و این عدد در ایران ۱۸ درصد معادل ۷ میلیون نفر رشد دارد و تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی موبایلی سالانه در جهان ۱۰ درصد، رقم ۲۹۷ میلیون نفر برآورد شده و این عدد در ایران معادل ۲.۵ درصد و رشد یک میلیون نفری است.

تعداد کاربران اینترنت موبایلی

تعداد کاربران اینترنت موبایلی ۶۳ میلیون و ۶۳۰ هزار نفر برآورد شده که معادل ۷۷ درصد جمعیت ایران را نشان می‌دهد.

میانگین سرعت اتصالات اینترنت موبایلی ۳۰.۵۸ مگابیت بر ثانیه است که میانگین سرعت اتصالات موبایلی هر سال با افزایش ۷۵ درصدی همراه می‌شود. همچنین میانگین سرعت اتصال اینترنت ثابت ۱۲.۸۲ مگابیت بر ثانیه محاسبه می‌شود که هر سال با رشد ۳۶ درصدی همراه است.

سایت‌های پربیننده

وب‌سایت‌های پربیننده در ایران به ترتیب گوگل، آپارات، دیجیکالا، نمناک، ورزش سه، اینستاگرام، ویکی‌وپدیا، شاپرک، تلویبیون و دیوار است.

مواردی که در سایت گوگل از سوی ایرانیان جستجو می‌شود به ترتیب شامل کلیدواژه‌های دانلود، فیلم، عکس، بازی، دانلود فیلم، طلا، تلگرام، دیوار، گوگل، اخبار قمیت طلا، ورزش سه و بازار است.

این آمارها همچنین نشان داده که از تعداد ۴۷ میلیون نفری که از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کنند ۵۷ درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. اما ۴۱ میلیون نفر از شبکه‌های اجتماعی موبایلی مثل اینستاگرام بهره می‌برند که این رقم حدود ۵۰ درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد.

اما کاربران ایرانی در یوتیوب دنبال چه چیزهایی می‌گردند؟

بیشترین مواردی که کاربران ایرانی در یوتیوب جستجو و دنبال می‌کنند، فیلم، آهنگ، فیلم‌ ایرانی، فیلم سینمایی، فیلم دوبله فارسی، بازی و کلیپ است.

تعداد کاربران موبایل در ایران

تعداد اتصالات موبایلی در کشورمان ۱۲۳.۷ میلیون ثبت شده که از این تعداد، ۷۴ درصد از سیم‌کارت‌های اعتباری و ۲۶ درصد از سیم‌کارت‌های دائمی بهره می‌برند و ۵۹ درصد از کل این کاربران از سرویس‌های شبکه ۳G و ۴G استفاده می‌کند.

استفاده از سرویس‌های پرداخت آنلاین

۹۴ درصد ایرانیان حداقل یک حساب در موسسات مالی دارند، ۹.۱ درصد دارای کارت اعتباری هستند، ۲۶ درصد اکانت پولی موبایلی دارند و ۴۶ درصد آنلاین خرید می‌کنند و هزینه خریدشان را آنلاین پرداخت می‌کنند. از این تعداد ۸.۱ درصد زنان کارت اعتباری دارند و از کل جمعیت، ۱۰ درصد مردان کارت اعتباری دارند؛ ۴۱ درصد زنان و ۵۲ درصد مردان تراکنش مالی را آنلاین انجام می‌دهند.

به نظر شما این آمار چقدر با چیزی که در اطراف خود مشاهده می‌کنید هم‌خوانی دارد؟

