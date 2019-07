Fast Share اندروید پاسخ گوگل به قابلیت ایردراپ اپل است

در سال ۲۰۱۱ گوگل برای اشتراک‌گذاری اطلاعات بین گجت‌های اندرویدی، قابلیت Android Beam را معرفی کرد که البته محبوبیت آن هیچوقت به حد و اندازه ایردراپ اپل نرسید. Android Beam مبتنی بر فناوری NFC است که با بهره‌گیری از آن می‌توانید اطلاعات مختلفی را با گجت‌های گوناگونی که در فاصله‌ی نزدیک قرار دارند به اشتراک بگذارید؛ حالا به‌نظر می‌رسد که در اندروید Q این قابلیت جای خود را به مشخصه‌ی جذاب‌تری خواهد داد.

حالا به جای Beam، گوگل قابلیت Fast Share را ارائه می‌کند که در حقیقت خدمات مشابهی را ارائه می‌دهد؛ این یعنی می‌توانید اطلاعاتی مانند فایل‌ها، متون، لینک‌ها و دیگر موارد را با دیگر گجت‌های اندرویدی که در نزدیکی شما قرار دارند، به اشتراک بگذارید. اما مهم‌ترین تفاوت آن با فناوری Beam این است که به جای NFC، از بلوتوث و وای‌فای دوطرفه استفاده می‌کند.

Fast Share به عنوان یک قابلیت یکپارچه با اندروید Q ارائه می‌شود و کاربران از طریق مراجعه به Settings > Google > Fast Share می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند. همانطور که در اسکرین‌شات‌های قرار گرفته در زیر این پاراگراف می‌توانید ببینید، این قابلیت با گوشی‌های اندرویدی، کروم‌بوک‌ها، آیفون‌ها و ساعت‌های هوشمند سازگار است.

Fast Share برای اشتراک‌گذاری فایل‌های مختلف بین گجت‌های نزدیک به یکدیگر طراحی شده و به همین خاطر بدون نیاز به اینترنت و با بهره‌گیری از بلوتوث و تشخیص موقعیت جغرافیایی می‌توان از آن استفاده کرد. استفاده از این قابلیت بسیار ساده است و فقط در ابتدا باید نامی برای گجت خود انتخاب کنید و بعد از روشن کردن این قابلیت، می‌توانید فهرستی از گجت‌های نزدیک به خود را مشاهده کنید. برای ارسال هم باید بر نام گجت مقصد ضربه بزنید و اگر گجت مقابل دریافت فایل را بپذیرد، ارتباط برقرار می‌شود.

در ضمن باید به قابلیت Preferred Visibility هم اشاره کنیم که با استفاده از آن، حتی هنگامی که مشغول بهره‌گیری از این سرویس نیستید، دیگر گجت‌های نزدیک می‌توانند گوشی شما را شناسایی کنند و برای شما فایل بفرستند.

گفته می‌شود Fast Share همراه با اندروید Q معرفی می‌شود اما اگر این مشخصه یکی از ویژگی‌های گوگل پلی سرویس باشد، احتمالا گوشی‌های مبتنی بر اندرویدهای قدیمی‌تر هم می‌توانند از آن بهره ببرند.

منبع: Phone Arena

منبع متن: digikala