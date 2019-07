ساعاتی قبل رندرهای جدیدی از بدنه آیفون های ۲۰۱۹ منتشر شد که کلیات طراحی این گجت‌ها را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که شرکت‌های سازنده کاورها و کیس‌های محافظ معمولا با بهره‌گیری از چنین اطلاعاتی محصولات موردنظر را تولید می‌کنند.

فارغ از صحت این رندرها، جزییات آن‌ها به طور کامل با اطلاعات و تصاویری که از آیفون های ۲۰۱۹ منتشر شده، مطابقت دارد. طبق این اطلاعات، جانشین آیفون XS و XS مکس بار دیگر از نمایشگر ۵.۸ و ۶.۵ اینچی اولد بهره می‌برند و نسل جدید آیفون XR هم مبتنی بر نمایشگر ۶.۱ اینچی LCD خواهد بود. همچنین مدل‌های جدید XS و XS مکس مجهز به دوربین سه‌گانه هستند ولی در مورد جانشین XR باید انتظار تعبیه دوربین دوگانه داشته باشیم.

برجستگی ماژول دوربین که از مدت‌ها قبل سروصدای زیادی به راه انداخته، در این رندرها کاملا مشهود است. برخی اعتقاد دارند که مدل جدید آیفون XR از آنجایی که مجهز به دوربین دوگانه است، احتمالا برای ماژول دوربین مانند آیفون XS از طراحی بیضی شکل بهره می‌برد. ولی طبق رندرهای مختلف، برای این گوشی هم اپل یک برجستگی بزرگ در نظر گرفته که ظاهرا با این کار می‌خواهد یکپارچگی طراحی آیفون‌های جدید حفظ شود.







در هر صورت، سومین دوربین قرار گرفته در نسل جدید آیفون XS و XS مکس از نوع اولترا واید است که با این کار دست کاربران برای عکس‌برداری بازتر می‌شود و دوربین ثانوی قرار گرفته در پنل پشتی مدل جدید آیفون‌ XR قابلیت زوم را برای این گوشی به ارمغان می‌آورد.

بر اساس این رندرهای جدید، آیفون‌های ۲۰۱۹ کماکان از پورت لایتنینگ بهره می‌برند. از دیگر ویژگی‌های جدید هم می‌توانیم به تعبیه باتری‌های بزرگ‌تر، امکان ارائه شارژ بی‌سیم برای دیگر گجت‌ها و مسیریابی داخلی اشاره کنیم. همچنان معلوم نیست که اپل برای نامگذاری این آیفون‌ها چه تصمیم اتخاذ کرده ولی تا اطلاع ثانوی به‌عنوان آیفون‌ ۱۱ یاد می‌شوند.

منبع: Mac Rumors

The post این رندرها بار دیگر طراحی آیفون‌های جدید را تایید می‌کنند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala