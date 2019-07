شرکت آلمانی بی ام و قصد دارد تا نسل­ جدید ابرخودرو الکتریکی خود را به بازار عرضه کند. نخستین نسل از ابرخودروهای الکتریکی این شرکت، درسال ۲۰۱۴ و با معرفی بی ام و i8 به علاقمندان معرفی شدند و اکنون این شرکت با معرفی بی ام و M Next در کنفرانس BMW Welt، احتمال دارد تا نسل دوم این خودروها را وارد بازار کند، اما ظاهرا واکنش مخاطبان به طراحی ظاهری بسیار متفاوت و نه چندان زیبای این خودرو چندان مثبت نبوده و همین نکته نیز ممکن است تا مسیر پر تلاطم کمپانی باواریایی در چهره پردازی محصولات جدیدش را دستخوش تغییر کند.

فلسفه طراحی بی ام و M Next چیست؟

آدریان ون هویدونک، از مسئولان بی ام و درباره این خودرو می گوید: بی ام و M Next نگاهی کلی از آینده رانندگی ارایه می­دهد، زمانیکه تمامی خودروها از سوخت پاک برای قدرت­گیری استفاده می­کنند و البته توسعه یک ابرخودرو الکتریکی، هنر محسوب می­شود، چرا که احساس رانندگی جذاب­تری برای راننده ایجاد می شود که تاکنون مشابه آن وجود نداشته است. مدل مفهومی بی ام و M Next براساس دو مفهوم توسعه یافته است، که آن دو مفهوم عبارتند از راحتی و پیشرفت. راحتی به نحوه عملکرد سیستم خودران اشاره دارد، در حالیکه ترقی، به بهبود تجربه و حس رانندگی با بی ام و M Next نسبت به دیگر محصولات برای راننده معطوف می­شود.

هیبریدی یا الکتریکی؟

از زمانی­که تسلا وارد صنعت خودروسازی شد، روند الکتریکی­ سازی صنعت خودرو شتاب دوچندان پیدا کرده و کمتر شرکتی را می­توان یافت که به­ دنبال عرضه یک محصول تمام ­الکتریکی نباشد، اما بی ام و همچنان محافظه­ کارانه عمل کرده و از پیشرانه هیبریدی بهره گرفته است. همانند بی ام و i8، بی ام و M Next نیز از ترکیب موتور کوچک بنزینی و موتور الکتریکی استفاده می­کند، با این تفاوت که این­بار موتور بنزینی، به جای سه­ سیلندر، چهار سیلندر دارد و البته مجهز به توربوشارژر است. پیشرانه ترکیبی بی ام و M Next قادر به تولید ۵۹۲ اسب بخار بوده که نسبت به بی ام و آی ۸، در حدود ۲۲۳ اسب بخار قدرت بیشتری ارایه می­کند. این قدرت قابل توجه، بی ام و M Next را در سه ثانیه از حالت سکون به سرعت صد کیلومتربرساعت می­رساند و اگر بازهم به قدرت بیشتری نیاز داشته باشید، می­توانید با فشردن دکمه Boost +، نهایت توان پیشرانه را به کار بگیرید. هنوز بی ام و در خصوص اینکه تقسیم قوا بین موتوربنزینی و الکتریکی چگونه صورت می­گیرد، اطلاعات کاملی ارایه نکرده است، با این حال می­دانیم که در حالت ­ترکیبی، قدرت موتور بنزینی به چرخ­های عقب و قدرت موتورالکتریکی به چرخ­های جلو ارسال می­ شود. علاقمندان به رانندگی نیز می‌توانند برای لذت بردن بیشتر، تنها از موتور بنزینی برای حرکت استفاده کنند، تا یک ابر خودرو دیفرانسیل عقب داشته باشند.

بررسی طراحی خارجی و داخلی

با نگاهی به ظاهر بی ام و M Next، می توان ترکیبی از طرح بی ام و i8 و اولین سری M این شرکت، موسوم به M1 Procar کلاسیک را مشاهده کرد. همچنین می­توان شباهت­‌هایی را میان این خودرو و بی ام و iNext یافت، با این تفاوت که خطوط هندسی طراحی اکنون پیچیده تر شده‌­اند. به دلیل استفاده از جلوپنجره بزرگ، چراغ ها بیشتر به حاشیه رانده شده­اند و در نمای عقب نیز می­توان شباهت‌­هایی میان بی ام و M Next و تولیدات لامبورگینی را دید. در کابین خودرو نیز با یک نمای آینده‌­نگرانه و پسامدرن روبرو هستیم که شامل فرمان هواپیمایی و بدون نشانگرهای مرسوم می­شود. بی ام و اعلام کرده که اطلاعات مورد نیاز راننده را در قالب یک سیستم ترکیبی، متشکل از پنل روی فرمان و هدآپ­دیسپلی ارایه خواهد داد.

با این حال نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و واکنش مخاطبان در فضای اینترنت نشان می دهد که استقبال چندانی از ظاهر خاص M NEXT اتفاق نیافته و در نقطه مقابل بسیاری از افراد علاقه مند به خودروهای اسپرت و محصولات ب ام و، طراحی M NEXT را تا حدی خام و نزدیک به یک لامبورگینی سانسور شده توصیف می کنند. گویی که مهندسان طراح ب ام و عجله داشته اند تا به هر قیمتی با ساخت یک محصول متفاوت نشان دهند که آینده‌ای متفاوت انتظار ب ام و را می‌کشد و در این راستا آنچنان زیاده‌روی کرده‌اند که برخی از مهمترین اصول طراحی خودروهای ب ام و نظیر ظاهر عضلانی و جذاب در کنار مشخصه‌های خاص طراحی از میان رفته اند و حالا با یک خودرو کاملا مدرن اما فاقد روح و اصالت طرف هستیم.

چه زمانی باید منتظر نسل جدید بی ام و i8 باشیم؟

مطابق اخبار درزکرده از بی ام و، در سال ۲۰۲۳، نسل جدید بی ام و i3 به بازار عرضه خواهدشد و احتمال می­رود نسل جدید بی ام و X1 نیز در همان­سال، با پیشرانه الکتریکی یا هیدروژنی به تولید خواهد رسید، بنابراین، پیش­بینی می شود که نسل جدید بی ام و i8 نیز در همان سال وارد بازار شود. از سوی دیگر انتظار می­رود که کل توان خروجی بی ام و M Next در حدود ۵۴۰ اسب بخار باشد که در وضعیت‌­های خاصی، این قدرت به ۵۹۲ اسب­بخار افزایش یابد. به نظر می­رسد که بی ام و می تواند با ارایه این خودرو در آینده نزدیک، سهم مناسبی از بازار ابرخودروهای سبز را به خود اختصاص دهد و مسیر موفقیت آمیز بی ام و i8 را تکرار کند، به شرط آنکه اندکی تغییر رویه دهد و با احترام بیشتری نسبت به سلیقه مخاطبانش نسبت به طراحی ظاهری محصولات آینده خود بپردازد.

The post نگاهی به مدل مفهومی بی ام و M Next؛ سوپر‌‌‌اسپرتی از آینده با ظاهری مایوس کننده appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala