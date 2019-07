تغییر سلیقه اجباری کاربران در پی افزایش قیمت گوشی موبایل

اگر کمی به عقب برگردیم؛ مثلا دو سال پیش، بازار موبایل ایران با حالا بسیار متفاوت بود؛ پرچمداران برندهایی مثل اپل، سامسونگ، سونی و موتورولا انتخاب اول کاربران به حساب می‌آمد و در رده‌های بعدی نام‌هایی مثل ال‌جی، هواوی، زدتی‌ای، شیائومی، وان‌پلاس و حتی اوپو به چشم می‌خوردند.

هر سال با معرفی جدیدترین گوشی‌ اپل، همه آیفون‌بازان برای خرید نسخه جدید این گوشی برنامه‌ریزی می‌کردند؛ بالاترین قیمتی که برای این گوشی در روزهای اولیه بعد از عرضه تعیین می‌شد، گاهی به ۵-۶ میلیون تومان می‌رسید. گوشی‌های سری نوت یا اس سامسونگ وقتی در روز اول عرضه می‌شدند و کاربران جلوی فروشگاه‌های سامسونگ صف می‌کشیدند، بیشتر از ۴.۵ میلیون تومان قیمت نداشتند و بعد از یکی دو ماه از التهاب قیمت‌ها کم می‌شد و بهای آنها روی حدود سه میلیون تومان ثابت می‌شد.

اما در طول دو سال گذشته اتفاقات زیادی در بازار موبایل ایران رخ داد، از یک سو طرح رجیستری اجرا شد و اگرچه اتفاق خوب و مثبتی بود اما بسیاری از این اوضاع سواستفاده کردند و موجبات افزایش قیمت گوشی‌های موبایل فراهم شد. پس از آن در سال ۹۷ از یک سو بالا رفتن نرخ ارز به یکباره و چندین برابر شدن قیمت‌ها و از سوی دیگر چند نرخی شدن بهای دلار و تخصیص ارز دولتی برای واردات گوشی و کلاهبرداری‌هایی که در این زمینه صورت گرفت، باعث شد تا واردات رسمی گوشی قطع و پای قاچاق دوباره به بازار موبایل کشورمان باز شود؛ به این ترتیب شاهد دو یا چند نرخی شدن گوشی‌های موبایل شدیم؛ گوشی‌های مسافری، گوشی‌های رسمی، با گارانتی و بدون گارانتی.

اما موضوع اصلی بالا رفتن قیمت جهانی گوشی است که البته فقط مختص بازار ایران نیست؛ از یکی دو سال گذشته با عرضه گوشی‌های مجهز به دوربین‌های پیشرفته، باتری‌های قدرتمند و نمایشگر با کیفیت، قیمت گوشی خیلی بالا رفت تا آنجا که بهای گوشی‌هایی که با وجود پیشرفت‌هایی که داشتند سال‌ها از هزار دلار تجاوز نکرده بود، کم‌کم به بیش از هزار دلار افزایش یافت و حالا شاهد عرضه گوشی‌هایی با قیمت بیش از دو هزار دلار هستیم؛ حتی در کنگره جهانی موبایل امسال گوشی‌هایی معرفی شدند که مبتنی بر سرویس‌های شبکه ۵G بود و قیمت آنها به حدود ۲.۵ هزار دلار هم رسید!

اگرچه این افزایش قیمت در نتیجه افزودن امکانات جدید و پیشرفته شدن گوشی‌های موبایل بوده اما تبعاتی هم در پی داشته که از آن جمله می‌توان به تغییر سلیقه کاربران و روی آوردن به گوشی‌های ارزان‌قیمت و حتی سوییچ به محصولات چینی بوده است.

بسیاری از کسانی که هر سال با عرضه گوشی‌های تازه اقدام به تعویض گوشی‌های‌شان می‌کردند، حالا دیگر استطاعت خرید گوشی‌های تازه وارد را ندارند و فقط به خواندن مقالاتی درباره این گوشی‌ها اکتفا می‌کنند و این موضوع کم‌کم باعث تغییر در انتخاب مدل‌ها و برندهای دیگر یا به عبارت بهتر تغییر کاربری شده است؛ در این شرایط دو اتفاق می‌افتد یا کاربران گوشی‌های قدیمی خود را به‌روزرسانی کرده و فقط به تعویض قاب گوشی اکتفا می‌کنند یا اگر امکان به‌روزرسانی گوشی نباشد، آن‌وقت است که الویت بندی می‌کنند و گوشی‌هایی را برمی‌گزینند که نه به لحاظ برند، بلکه بنا به شرایط اقتصادی و بر اساس نیازشان مجبور به انتخاب آن می‌شوند.

در این میان گوشی‌های پرچمدار شرکت‌های بزرگ کم‌کم مشتریان پروپا قرص خود را از دست می‌دهند و میزان فروش این گوشی‌ها کاهش می‌یابد و بنا به اجبار کاربران به سوی خرید گوشی‌های ارزان‌قیمت‌تر روی می‌آورند.

آمارهای جهانی نشان داده که در طول یک سال گذشته میزان فروش گوشی‌های پرچمدار در دنیا با کاهش روبه‌رو شده و برندهایی مثل سامسونگ و اپل شاهد کاهش میزان فروش گوشی‌های پرچمدارشان شده‌اند. در مورد اپل بسیاری از کاربران به‌ویژه ایرانی‌ها فقط سعی در به‌روز رسانی و نهایتا اقدام به تعویض قاب گوشی می‌کنند، اما کاربران سامسونگ که هر ساله با عرضه گوشی‌های پرچمدار سری نوت و اس، موبایل‌شان را تعویض می‌کردند حالا یا گوشی‌های قدیمی را نونوار می‌کنند یا به خرید گوشی‌های ارزان‌تر این برند روی می‌آورند.

آمارهای جهانی نشان داده که در طول یک سال گذشته میزان فروش گوشی‌های پرچمدار در دنیا با کاهش روبه‌رو شده است

البته باید به این موضوع هم اشاره کرد که که گوشی‌های میان‌ردهی برندی مثل سامسونگ و حتی هواوی ارزان نیستند و به جرات می‌توان گفت که گوشی‌های میان‌رده به لحاظ قیمتی جای گوشی‌های پرچمدار را گرفته‌اند؛ اگرچه باید به این نکته هم پرداخت که میان‌رده‌های امروز با کیفیت بسیار بالایی در بازار عرضه شده‌اند اما با قیمتی حدود سه تا پنج میلیون تومان یا حتی بالاتر به فروش می‌رسند که به این ترتیب هم در رده‌های اقتصادی قرار نمی‌گیرند.

اما موضوع عرضه گوشی‌های اپل با قیمت بالا کمی با سامسونگ متفاوت است؛ اپل از ابتدا هم مشتری نهایی‌اش را در بازار کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه نمی‌دید، بلکه همیشه برای بازار کشورهای پیشرفته برنامه‌ریزی می‌کرد، بر این اساس کاهش فروش در کشورهای آسیایی خیلی برای اپل نگران کننده نیست.

با این اوصاف مشتریان سامسونگ، سونی، گوشی‌های رده بالای هوواوی و موتورولا و غیره حالا دیگر بنا به اجبار و بر اساس شرایط اقتصادی موجود سراغ برندهای اقتصادی می‌روند و دیگر برند برای‌شان مطرح نیست.

در حالی که تا چند سال پیش بسیاری از کاربران، شرکت‌های چینی را کپی‌کار و مقلد اپل و سامسونگ می‌دانستند، اما در طول سال‌های اخیر شرکت‌های چینی گام‌های بزرگی برداشتند و از کپی‌کار صرف به شرکت‌های مبتکر و قدرتمندی تبدیل شدند، چنان‌که حالا شاهد عرضه گوشی‌های بسیار پیشرفته و قابل توجهی از این برندها هستیم. از سوی دیگر بنا به شرایط حال حاضر بازار، این شرکت‌ها توانسته‌اند با عرضه گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه و اقتصادی و البته مطابق با فناوری‌های روز دنیا، جایگاهی را حداقل در کشورهای آسیایی برای خود باز کنند.

بر این اساس با وجود بالا رفتن قیمت گوشی، حالا کاربران بدون دغدغه برند، گوشی‌هایی از شرکت‌هایی نظیر شیائومی، اوپو، ویوو، وان‌پلاس و زد‌تی‌ایی را انتخاب می‌کنند.

به عبارت دیگر حالا دیگر کاربران از الویت اولشان که انتخاب برند بود فاصله گرفته‌اند و بنابر نیازشان گوشی انتخاب می‌کنند؛ مثلا الویت‌ها حالا کاربری شده است؛ مثلا به این موضوع توجه می‌کنند که چه قابلیتی در گوشی برای‌شان مهم است؛ دوربین پیشرفته، پردازش سریع، باتری قدرتمند، نمایشگر بزرگ و با کیفیت یا طراحی و بر این اساس گوشی‌هایی که با بودجه‌شان متناسب است بدون در نظر گرفتن برند انتخاب می‌کنند.

با همه این اوصاف، می‌توان اینطور نتیجه گرفت که بالا رفتن قیمت گوشی‌های پرچمدار اگرچه بسیاری از کاربران را از خرید گوشی‌های پیشرفته، بازداشت، اما این موضوع از سویی هم به نفع شرکت‌های چینی شد و اپل و سامسونگ، ناخواسته باعث پیشرفت برندهایی شدند که زمانی کمتر مشتری سراغ آنها می‌رفت و برندهای کمتر شناخته شده چینی به عنوان رقبایی برای بزرگان موبایل دنیا سربرآوردند و توانستند جایگاهی را در رده‌های بالای جدول به خود اختصاص دهند.

حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که عرضه گوشی‌های تاشو و مبتنی بر شبکه‌های ۵G چه تاثیری در بازار موبایل دنیا می‌گذارد و آیا این گوشی‌ها با توجه به قیمت بالایی که دارند، می‌توانند مشتریان خود را در بازار دنیا جذب کنند یا بازار هدف آنها فقط محدود می‌شود به کشورهای توسعه یافته. اما دوست داریم تجربه‌ی شما را هم بدانیم. آیا افزایش قیمت‌ها عادات شما را هم موقع انتخاب گوشی جدید تغییر داده است؟

