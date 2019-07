حذف کامل تجهیزات مخابراتی هواوی برای آمریکا یک میلیارد دلار هزینه دارد

پس از بروز جنگ اقتصادی میان ایالات متحده و چین، هوآوی هم از سبد تحریم‌های ترامپ بی‌نصیب نماند و به همین دلیل، دولت آمریکا مجبور است تمامی تجهیزات این کمپانی چینی را از شبکه‌های ارتباطی خود حذف کند. جفری استارکس، مسئول کمیسیون ارتباطات فدرال، یک دموکرات است که در ماه ژانویه تایید سنا برای تصدی این پست را دریافت کرد. در مصاحبه‌ای که استارکس با CNET انجام داد، به این موضوع اشاره کرد که ایالات متحده نه تنها هوآوی را از تامین تجهیزات برای ایجاد شبکه ۵G در این کشور منع می‌کند، بلکه تمامی تجهیزات قدیمی‌تر این شرکت که در شبکه‌های ۳G و ۴G استفاده می‌شوند نیز باید حذف شوند.

او می‌گوید شبکه‌های قدیمی که از تجهیزات هوآوی استفاده می‌کنند، به همان اندازه برای آمریکا خطرناک هستند که تجهیزات ۵G این شرکت خطرناک خواهد بود. در حقیقت این مسئول آمریکایی معتقد است که کشورش باید مطمئن شود هیچ تهدیدی در شبکه‌های فعلی وجود ندارد. اولین قدم به گفته او، یافتن تعداد اپراتورهایی است که از این تجهیزات در شبکه‌های خود استفاده کرده‌اند. اتحادیه‌ای که متشکل از اپراتورهای روستایی به استارکس اعلام کرده است که اپراتورهای کوچک‌تر و سرویس دهندگان بی‌سیم روستایی همچنان از تجهیزات هوآوی در شبکه‌های خود استفاده می‌کنند که حدود یک چهارم از ۵۰ عضو ایین اتحادیه نیز جزو آن‌هاست.

پس از اتمام شناسایی، قدم بعدی این است که عمق مشکل و میزان گستردگی آن را کشف کنند. در این مرحله بررسی می‌شود که اپراتور مورد نظر از کدها و نرم افزارهای هوآوی استفاده کرده یا تجهیزات آن که در هر صورت این کار باید ممنوع شود. استارکس در ادامه به این پرسش اشاره کرد که آیا این خدمات و تجهیزات در هسته اصلی مانند روترها و سرورها وجود دارد؟ یا به آنتن‌ها و فرستنده‌های نقاط مختلف شبکه نیز گسترش یافته است؟ همچنین باید تشخیص داد که کدام ابزار مشکل دارد.

قدم نهایی نیز حذف تجهیزاتی است که تهدید امنیتی شناخته شده‌اند. این کمیسیونر آمریکایی می‌گوید بهترین راه حل «حذف و جایگزینی» است. برای اپراتورهای کوچکتر که به دلیل ارزان‌تر بودن تجهیزات هوآوی آن را خریداری کرده‌اند، تسهیلاتی از سوی کمیسیون ارتباطات فدرال ارائه می‌شود و چون این اپراتورها پیش از این که هوآوی به عنوان یک تهدید امنیت ملی شناخته شود این تجهیزات را از او خریداری کرده‌اند، این اقدام آن‌ها تخلف محسوب نمی‌شود. بر اساس قانون، هزینه حذف تجهیزات شبکه خطرناک از هوآوی و دیگر تامین کنندگان مبلغی بین ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار خواهد بود.

اما این خطری که آمریکایی‌ها از آن سخن می‌گویند چیست؟ قانون‌گذاران آمریکایی نگران هستند که تحت قوانین کمونیستی چین، هوآوی مجبور به جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای دولت چین شود و این موضوع منجر شد بسیاری مشکوک شوند که محصولات هوآوی درپشتی (Backdoors) مخفی دارند که اطلاعات مشتریان و شرکت‌های آمریکایی را به پکن می‌فرستد. کمپانی چینی بارها این موضوع را رد کرده و مدیر عامل آن نیز پیشنهاد داده است تا با هر کشوری که تمایل دارد یک توافق ضد جاسوسی امضا کند. در همین حین، قانون اعطای مجوز دفاع ملی دولت آمریکا را از خرید تجهیزات از هوآوی و زد‌تی‌ای منع می‌کند.

جفری استارکس درباره این موضوع می‌گوید:

اطلاع دارم ارپاتورهایی وجود دارند که از ایت تجهیزات هوآوی در زیرساخت‌های خود استفاده می‌کنند و گزارش امنیت ملی دربارع خطراتی که با استفاده از تجهیزات چینی متوجه این اپراتورها می‌شود نیز به دستم رسیده است. گزارش‌هایی از کشف کدهای نرم افزاری از سوی اروپایی‌ها وجود داشته که خطرناک تلقی شده است. بنابراین، خطرهایی که ما در حال حضر دیده‌ایم طبیعی است.

در حالی که ۴ اپراتور بزرگ در ایالات متحده از تجهیزات هوآوی در شبکه‌های خود استفاده نمی‌کنند، استارکس معتقد است که حتی اگر یک اپراتور هم در آمریکا مشکل امنیتی داشته باشد یعنی همه آن‌ها مشکل امنیتی دارند. او افزود که کمیسیون ارتباطات فدرال به کمک مالی جهانی برای هر اپراتوری که تجهیزات مخابراتی ناامن دارد می‌اندیشد. این کمک مالی به تامین ایینترنت و سرویس‌های مخابراتی امن برای آمریکایی‌های با درآمد کم و کسانی که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند کمک خواهد کرد.

در حال حاضر شرکت هوآوی بزرگ‌ترین تامین کننده تجهیزات شبکه در جهان است و کشورهای زیادی همچنان برای به کار گیری یا منع استفاده از تجهیزات این شرکت در شبکه‌های ۵G خود مردد هستند. در حال حاضر تنها کشورهای ژاپن، نیوزلند و استرالیا در تحریم تجهیزات هوآوی به آمریکا پیوسته‌اند.

منبع متن: digikala