مدیرعامل سامسونگ به عجله در عرضه گلکسی فولد اعتراف کرد

«دی‌جی کُه» (DJ Koh)، مدیرعامل سامسونگ، اعتراف کرده که برای معرفی و عرضه گلکسی فولد عجله کرده و تاخیرهای متمادی در عرضه این گجت برای این شرکت «خجالت‌آور بوده است». او این حرف‌ها را در میان جمع اندکی از خبرنگاران مطرح کرده است.

گلکسی فولد سامسونگ که انتظار می‌رفت نخستین گوشی تاشو مهم موجود در بازار باشد، در ابتدا قرار بود در اواخر ماه آوریل روانه‌ی بازار شود. اما مدل‌های موجود در دست خبرنگاران خیلی زود دچار مشکلات متعددی شدند و به‌عنوان مثال می‌توانیم به خرابی زودهنگام نمایشگر اشاره کنیم. به همین خاطر، سامسونگ اعلام کرد که تاریخ عرضه را به تعویق می‌اندازد تا بتواند مشکلات آن را حل و فصل کند. در همین حال، سامسونگ هنوز تاریخ جدیدی برای عرضه این گوشی تاشو اعلام نکرده است.

«کُه» می‌گوید سامسونگ تمام مشکلات این گجت را شناسایی کرده و در این رابطه ۲۰۰۰ گجت مورد آزمایش قرار گرفته است. اما طبق گزارش روزنامه ایندیپندنت، ظاهرا هنوز این گوشی آماده عرضه نیست و مدیرعامل سامسونگ از کاربران خواسته که برای حل این مشکل کمی صبور باشند و در ادامه اعلام کرده که خطای خود در زمینه‌ی گلکسی فولد را می‌پذیرد و این شرکت در حال حاضر در مسیر اصلاح مشکلات این گوشی تاشو قرار دارد.

