تاریخ معرفی گلکسی نوت ۱۰ سامسونگ رسما اعلام شد

سامسونگ اعلام کرده که گلکسی نوت ۱۰ در تاریخ ۷ آگوست (۱۶ مرداد) در نیویورک رسما معرفی خواهد شد.

در دعوتنامه‌ای که برای افراد و رسانه‌ها ارسال شده، شاهد یک قلم S Pen و یک دوربین هستیم که به نوعی علامت تعجب را تشکیل داده‌اند. در هر صورت، بر اساس اطلاعات و تصاویری که تابه‌حال منتشر شده، می‌توانیم با خیال راحت به بسیاری از این ویژگی‌های این گوشی اشاره کنیم. به‌عنوان مثال، در بخش فوقانی نمایشگر گلکسی نوت ۱۰ یک حفره قرار دارد که یک دوربین سلفی را در خود جای داده است. البته مهم‌ترین تفاوت آن با گلکسی اس ۱۰ در اینجاست که دوربین سلفی در بخش مرکزی قرار گرفته.

در رابطه با وجود جک هدفون هم گزارش‌های ضد و نقیضی منتشر شده و به‌عنوان مثال طبق برخی از آن‌ها در این گوشی شاهد جک هدفون نخواهیم بود. همچنین در رابطه با اندازه نمایشگر هم ظاهرا باید انتظار عرضه دو مدل مبتنی بر نمایشگرهای ۶.۲۸ و ۶.۷۵ اینچی را داشته باشیم. در ضمن شاید سامسونگ مدل ۵G هر دو مدل را هم معرفی کند که این یعنی شاهد ۴ مدل از گلکسی نوت ۱۰ خواهیم بود.

به غیر از این گوشی، بسیاری از طرفداران منتظر هستند ببینند که آیا در این مراسم سامسونگ تاریخ عرضه گلکسی فولد را اعلام می‌کند یا نه؛ محصولی که مدیرعامل سامسونگ به عجله در عرضه آن اعتراف کرده است. علاوه بر این باید به اسپیکر هوشمند گلکسی هوم هم اشاره کنیم که سال گذشته در کنار گلکسی نوت ۹ معرفی شد ولی هنوز خبری از عرضه این محصول نیست.

