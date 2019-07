در شرایطی که امسال اپل و گوگل می‌خواهند پرچمداران خود را با ماژول دوربین مربعی شکل به بازار عرضه کند، هواوی می‌گوید ما این کار را قبلا انجام داده‌ایم و حالا می‌خواهیم سراغ طراحی دایره‌ای شکل برای ماژول دوربین پرچمدار خود برویم. درواقع امروز عکسی از قاب محافظ گوشی هواوی میت ۳۰ پرو منتشر شده که طراحی بخش پشتی این گوشی را تا حدودی فاش می‌سازد.

با این عکس، بر خلاف نسل گذشته این گوشی که دارای ماژول دوربین مربعی شکل بود، حالا این بخش دایره‌ای شکل شده و باید ببینیم هواوی چند دوربین را می‌خواهد در این قسمت جای دهد. پیش از این تصویر، رندرهایی از هواوی میت ۳۰ پرو لو رفته بود که طراحی متفاوتی برای بخش پشتی این گوشی نشان می‌داد اما به نظر می‌رسد به تصاویر قبلی نباید اعتماد کنیم.

البته هنوز هم نمی‌توانیم به این تصویر اعتماد کنیم و بگوییم هواوی میت ۳۰ پرو چنین طراحی خواهد داشت چراکه ماه ها با معرفی این گوشی فاصله داریم. اما همچنان هواوی شرکتی نیست که از طراحی‌های جدید و نوآوری در این زمینه، ابایی داشته باشد و بخواهد محتاطانه عمل کند. برای اینکه ببینیم تصویر بالا چقدر صحت دارد، باید صبر کنیم تا اطلاعات و تصاویر بیشتری از این گوشی منتشر شود.

این گوشی قرار است به جدیدترین پردازنده هواوی مجهز باشد که احتمالا Kirin 985 نام دارد. همچنین تعجب نمی‌کنیم که این چیپست جدید از شبکه ۵G هم پشتیبانی کند و یک نسخه ۵G از گوشی هواوی میت ۳۰ ببینیم. مودم ۵G که در این گوشی استفاده خواهد شد نیز احتمالا همان مودم Balong 5000 خواهد بود که توسط خود شرکت هواوی توسعه داده شده است. در مورد دوربین‌ها نیز جزئیات زیادی نداریم اما با توجه به سابقه گوشی‌های سری میت، احتمالا شاهد استفاده از سنسورها و دوربین‌های استفاده شده در گوشی هواوی P30 Pro خواهیم بود و بروزرسانی بزرگ بعدی دوربین در گوشی‌های هواوی را باید در پرچمدار نسل بعدی P انتظار داشته باشیم. شما درباره هواوی میت ۳۰ پرو چه فکر می‌کنید؟

