امسال سال فناوری ۵G است شرکت‌ها سعی دارند در رقابت با یکدیگر در این حوزه، برتری خود را نسبت به سایرین نشان دهند. با توجه به جدید بودن این فناوری، هر شرکتی که به نوعی با تجهیزات شبکه و ارتباطات بی‌سیم سر و کار دارد در تلاش است تا طرح‌ها و ایده‌های خود را برای توسعه هر چه سریع‌تر این فناوری به ثبت برسانند. ال‌جی یکی از این شرکت‌هاست که لقب پادشاه پتنت‌ها در حوزه ۵G را به خود اعطا کرده است.

اما ریشه این عنوان کجاست و چرا کره‌ای‌ها خود را از سایر شرکت‌های فعال در این حوزه برتر می‌دانند؟ ساده‌ترین پاسخ این است که با توجه به داده‌های WISPRO (که در حوزه داده کاوی فعال است)، ال‌جی بیشترین تعداد پتنت‌های ثبت شده در حوزه ۵G را در اداره پتنت و نشان تجاری ایالات متحده به نام خود ثبت کرده است. این شرکت از نظر تعداد پتنت بالاتر از شرکت‌های مطرحی مانند هوآوی، نوکیا و سامسونگ قرار گرفته است که در زمینه شبکه‌های مخابراتی نوآوری‌های بسیاری داشته‌اند. این کمپانی با اتکا بر تعداد پتنت‌های مرتبط با ۵G که در ایالات متحده به ثبت رسانده است، خود را دارای بیشترین پتنت‌های این حوزه در سطح جهانی می‌داند.

با توجه به این که آمریکا در حال حاضر بازار بزرگی برای فناوری ۵G است و اپراتورهای آمریکایی با جدیت در تلاش هستند تا این فناوری را به طور عمومی ارائه کنند؛ بنابراین دارا بودن بیشترین تعداد پتنت‌های این حوزه در این کشور برای ال‌جی به معنای کسب سهم بیشتر از تحقیق و توسعه فناوری نسل پنجم در آمریکا است.

البته این رهبری ال‌جی در زمینه ۵G جای تعجب ندارد؛ زیرا با توجه به اعلام آژانس تحلیل پتنت TechIPm، ال‌جی استانداردترین پتنت‌ها را در زمینه (۴G(LTE/LTE-A دارد. بنابراین کمپانی کره‌ای حق دارد به طراحی خود در زمینه شبکه‌های ارتباطی به خود ببالد. این شرکت مدعی است که صدرنشینی‌اش در این حوزه تلاش‌هایی است که برای نوآوری و تحقیق داشته است؛ همان‌طور که ۵ سال پیش برای فناوری ۴G سخت در تلاش بود. با تمام این تفاسیر، فناوری ۵G هنوز در آغاز راه است و این احتمال وجود دارد که پادشاهی ال‌جی در این حوزه دائمی نباشد.

بر خلاف داشتن بیشترین پتنت‌ها، تنها تجربه ال‌جی در حوزه گوشی‌های هوشمند ۵G پرچم‌دار V50 ThinQ است که ابتدا در کره جنوبی عرضه شد. این گوشی به کمپانی کره‌ای کمک کرد تا بازخورد کاربران هم‌وطنش درباره فناوری ۵G را بسنجد و همچنین هر سه اپراتور کره‌ای با ارائه این تلفن به مشتریان به موفقیتش کمک کردند. با وجود تلاش‌های ال‌جی در زمینه نسل پنجم، V50 ThinQ 5G در ماه مه در سایر بازارها عرضه شد و ۵شنبه هفته گذشته توسط اپراتور ورایزون در بازارهای آمریکا عرضه شد.

همچنین ال‌جی برای افزایش درآمد سه ماهه دوم ۲۰۱۹ به این گوشی امید بسته است. با توجه به اینکه V50 ThinQ 5G حدود یک ماه است که عرضه شده باید دید در گذر زمان می‌تواند ال‌جی را از رکود در بازار موبایل نجات دهد. به نظر شما تمرکز ال‌جی روی ثبت پتنت‌های فناوری ۵G می‌تواند این شرکت را به میدان رقابت با تولید کنندگان تلفن هوشمند بازگرداند؟

