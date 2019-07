اپل قصد عرضه آیفون با سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر در چین دارد

امروز گزارشی منتشر شده که نشان می‌دهد اپل قصد دارد یک آیفون جدید با قیمت کمتر برای بازار چین تولید کند که دارای سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر خواهد بود و در این گوشی دیگر خبری از تکنولوژی گران‌قیمت‌تر Face ID نخواهد بود. این خبر در رسانه‌های چینی در حال پخش شدن است.

آنطور که گزارش شده، این آیفون برای بازار چین ساخته می‌شود تا فروش کم آیفون در این کشور که به دلیل جنگ تجاری آمریکا و چین به وجود آمده، جبران شود.

در این گزارش مشخصا گفته شده:

آنطور که وب‌سایت خبری caijing.com.cn به نقل از منابع خود در زنجیره تامین اپل گزارش داده، گوشی جدید فاقد سیستم تشخیص چهره Face ID خواهد بود و به جای آن شاهد استفاده از سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر هستیم. یک منبع گفته دلیل این اقدام، «کاهش هزینه‌ها» خواهد بود. یک منبع خبری در پکن که ترجیح داده ناشناس بماند، گفته است که یک سنسور نوری لیزری، هزینه ساخت را تا چند صد یوآن بالا می‌برد. او همچنین به Global Times گفته که «تنها اپل می‌تواند بهای استفاده از چنین تکنولوژی را در گوشی‌های خود بدهد و همین موضوع در فروش کم گوشی‌ها، تاثیر زیادی برای اپل دارد».

در حال حاضر می‌توانیم اپل را تنها شرکتی بنامیم که سنسور اثر انگشت را از تمام پرچمدارهای خود از جمله آیفون XS، آیفون XS مکس و آیفون XR حذف کرده است. هر سه گوشی که گفتیم، دارای بریدگی در نمایشگر خود هستند که درون آن سنسورهای مربوط به Face ID قرار گرفته است و دکمه Home که سنسور اثر انگشت در آن قرار داشت، از این گوشی‌ها حذف شده است.

این اولین بار نیست که چنین شایعه‌ای درباره آیفون‌ها شنیده می‌شود. پیشتر و در زمان عرضه آیفون X نیز شنیده می‌شد که اپل قصد دارد چنین تکنولوژی را در زیر نمایشگر این گوشی به کار گیرد اما در نهایت اپل از این کار صرف نظر کرد. در آن زمان گفته شد اپل به محض اینکه دید می‌تواند از تکنولوژی به خوبی Face ID استفاده کند، تصمیم به حذف سنسور اثر انگشت گرفت.

حالا اما شرکت‌های چینی مخصوصا، راه متفاوتی رفته‌اند و امروز گوشی‌های بسیار زیادی می‌توان یافت که سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر دارند و حتی فرقی ندارد با یک گوشی میان‌رده مواجه هستیم یا پرچمدار.

یک دلیل فراگیر شدن این سنسورها، پایین آمدن قیمت تمام شده سنسورها برای تولید کنندگان است. همچنین کم شدن قیمت نهایی پنل‌های OLED و تفاوت کم آن با پنل‌های LCD، دیگر دلیل فراگیر شدن این سنسورها در گوشی‌های امروزی است. اما در نهایت استراتژی اپل برای استفاده نکردن از این سنسورها، منجر به این شده که اپل بسیاری از کاربران چینی خود را از دست بدهد. طبق آمار، چینی‌ها ترجیح می‌دهند گوشی در حدود قیمتی پنج هزار یوآن یا ۷۳۱ دلار خریداری کنند در صورتی که تمام پرچمداران کنونی اپل، گران‌تر از این قیمت هستند.

جدا از اینکه چقدر بازار به سمت تکنولوژی سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر رفته است، بسیاری همچنان بر این عقیده‌اند که اپل دیگر کارش با Touch ID در گوشی‌ها تمام شده است. اپل پیش از این‌ها، تکنولوژی‌های مختلف سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر را امتحان کرده که از جمله آن‌ها می‌توانیم به سنسورهای اثر انگشت در نمایشگرهای MicroLED اشاره کنیم. در عوض، Touch ID راه خود را به کامپیوترهای اپل پیدا کرده و بیش از هر محصول دیگری، Touch ID را در کامپویترهای این شرکت خواهیم دید.

ولی خبر دیگری نیز شنیده شده که می‌گوید آیفون‌های سال ۲۰۲۰ احتمالا به سنسور اثرانگشت صوتی در زیر نمایشگر مجهز می‌شوند که به اپل اجازه می‌دهد تمام سطح نمایشگر آیفون را به یک سنسور اثر انگشت بزرگ تبدیل کند.

در نهایت هرچه باشد، هنوز نمی‌توانیم با قطعیت خبر عرضه یک آیفون ارزان با سنسور انگشت در چین را فعلا تایید کنیم. حتی هنوز با قطعیت هم نمی‌توانیم بگوییم که آیفون ۲۰۲۰ به سنسور اثر انگشت مجهز خواهد شد و فعلا باید صبر کنیم ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. شما درباره ایده آیفون ارزان قیمت‌تر با سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر چه فکر می‌کنید؟

