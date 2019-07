پس از سرزنش‌های متعدد اپل و خط و نشان کشیدن برای هوآوی، دولت ترامپ در قدم بعدی خود فناوری رمز نگاری end-to-end پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام و واتس‌اپ را هدف گرفته است. با استفاده از این نوع رمزنگاری پیام ارسال شده فقط برای فرستنده و گیرنده قابل مشاهده است و حتی شرکتی که اپ پیام‌رسان را توسعه داده نیز نمی‌تواند کدهای رمزنگاری end-to-end را بشکند و به آن‌ پیام دسترسی پیدا کند. این نوع رمزگذاری در سرویس iMessages موجود در دستگاه‌های iOS نیز به کار گرفته شده است.

به گزارش Politico، مقامات دولت ترامپ در نظر دارند تا از کنگره بخواهند فناوری رمزنگاری end-to-end را غیر قانونی اعلام کنند؛ زیرا این نوع کدگذاری در بازرسی مواردی مانند قاچاق مواد مخدر، پورنوگرافی کودکان و تروریسم برای آن‌ها یک مانع است. در جلسه‌ای که توسط کمیته نمایندگان شورای امنیت ملی برگزار شد، تلاش شد تا راه‌حلی بیابند اما به دلیل عدم اتفاق آرا این جلسه بی‌نتیجه به پایان رسید. در حالی که تا به این‌جا ظاهرا اظهارات مقامات درباره عدم امکان مبارزه با تخلفات ذکر شده (که با استفاده از پیام‌رسان‌های مجهز به این فناوری صورت گرفته است) صحیح است، اما این موضوع طرف دیگری نیز دارد.

اگر این درخواست تصویب شود، قطعا موجب تضعیف ویژگی‌های امنیتی موجود در دستگاه‌های مبتنی بر سیستم عامل‌های اندروید و iOS خواهد شد. هکرها فرصت می‌یابند تا به سادگی به گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها نفوذ کنند و اطلاعات و داده‌های شخصی کاربران را به سرقت ببرند. همچنین، تصویب این قانون می‌تواند رازهای شخصی زندگی خصوصی یا مشترک برخی افراد را نیز در معرض خطر قرار دهد.

در گزارش مذکور اشاره شده است که وزارت امنیت داخلی نیز به این موضوع وارد شده است. آژانس‌های امنیت سایبری و امنیت زیرساخت اعلام کرده‌اند که اهمیت رمزنگاری در فراهم کردن بستری امن برای داده‌های شخصی را درک می‌کنند، اما اداره مهاجرت و گمرک پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی اغلب به‌ دلیل این نوع رمزنگاری در کار خود دچار مشکل شده‌اند. همچنین دیوان عدالت و اف‌بی‌آی نیز گفته‌اند که دستگیری مجرمین نسبت به حفاظت از داده‌های شخصی برای آن‌ها اهمیت بیشتری دارد. اما اداره بازرگانی مخالف است و از بروز عواقب اقتصادی، سیاسی و امنیتی پس از تصویب این قانون و شکسته شدن رمز پیام‌ها ابراز ترس و نگرانی کرده است.

علاوه بر دولت ترامپ، دو سناتور از دو حزب مختلف به دنبال تصویب طرحی برای تحت فشار قرار دادن شرکت‌های فناوری هستند تا پیام‌های رمزنگاری شده برای مامورین قانون قابل نمایش باشد. این موضوع پس از حادثه تروریستی سن برناردیو در سال ۲۰۱۶ قوت گرفت. در جریان رسیدگی به پرونده این حادثه، دادگاه به اپل دستور داد تا قفل آیفون ۵c متعلق به مجرم را باز کند ولی این شرکت از اجرای آن خودداری کرد؛ زیرا انجام آن نیازمند توسعه نسخه‌ای ویژه از iOS بود که به اف‌بی‌آی امکان دسترسی به گوشی فاروق را می‌داد. دلیل اپل برای عدم اجرای دستور این بود که اگر این نرم افزار به دست افراد نادرست برسد، تمامی آیفون‌ها می‌توانند در معرض هک قرار بگیرند و اطلاعات شخصی کاربران به دست هکرها خواهد رسید. البته در نهایت اف‌بی‌آی با صرف مبلغی بسیار زیاد و با کمک یک شرکت ثالث توانست قفل گوشی مجرم را باز کند.

برخی منتقدین دولت ترامپ معتقدند که ممنوعیت رمزنگاری end-to-end می‌تواند دسترسی دولت به اطلاعات مخالفین رئیس جمهور را ساده‌تر کند. در همین ماه، پاول دوروف، مدیر عامل تلگرام نیز دولت چین را به حمله سایبری علیه این پیام‌رسان متهم کرد. استفاده از رمزنگاری end-to-end و امکان چت در گروه‌هایی که تا ۲۰۰ هزار عضو دارند، تلگرام را به یک بستر مناسب برای مخالفین دولت چین تبدیل کرده است که هماهنگی‌های خود برای اعتراضات را در این محیط انجام دهند.

با توجه به این که گوگل از رمزنگاری end-to-end در سیستم عامل خود بهره نمی‌گیرد، کاربران اندرویدی به استفاده از اپلیکیشن‌های سوم شخص مانند واتس‌اپ، تلگرام، مسنجر فیس‌بوک و سیگنال تمایل دارند تا از اطلاعات شخصی خود محافظت کنند.

