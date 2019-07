پدیده‌های نجومی مانند خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفتگی جزو پدیده‌هایی هستند که همیشه مورد توجه قرار می گیرند. امشب هم خورشید ما میگیرد! این پدید از کشور ما قابل روئیت نخواهد بود و تنها روی اقیانوس آرام و در بخشی از کشورهای آرژانتین و شیلی قابل مشاهده است. اما جای نگرانی نست، اگر شما هم می‌خواهید این پدیده هیجان‌انگیز و تاریک شدن ناگهانی خورشید را تماشا کنید می‌توانید از طریق ویژه برنامه راه شیری این پدیده هیجان‌انگیز را به صورت زنده دنبال کنید.

در این ویژه برنامه در باره خورشیدگرفتگی کلی نیم‌کره جنوبی صحبت خواهیم کرد و با محمدجواد ترابی، همکار برنامه راه شیری که هم اکنون در شیلی مستقر است ارتباط می‌گیریم تا به طور زنده از حال و هوای آن منطقه در لحظه خورشیدگرفتگی برای‌مان گزارش بگیرد. در شرایطی که در هنگام خورشیدگرفتگی چند ساعتی از غروب خورشید در ایران سپری شده و ما شب را تجربه می‌کنیم، مردم شیلی با گرفتگی کامل خورشید یک شب ناگهانی را تجربه‌خواهند کرد. برای ددن حس و حال این افراد با دیجی‌کالا مگ همراه باشید.

بیشتر بخوانید: خورشید گرفتگی کامل در بهشت منجمان

کسوف در شیلی از حدود نیمه شب امشب به وقت ایران شروع می‌شود و در ویژه برنامه راه شیری به صورت زنده به پوشش این پدیده می‌پردازیم.

