شیائومی با معرفی گوشی‌های Mi CC9، Mi CC9e و Mi CC9 Meitu Edition از سری جدید CC پرده‌برداری کرد. این گوشی‌ها از ویژگی‌های قابل توجهی بهره می‌برند ولی مهم‌ترین تمرکز آن‌ها معطوف به ارائه دوربین‌های سلفی باکیفیت و باتری‌های بزرگ است.

گوشی Mi CC9 شیائومی

اول از همه به Mi CC9 می‌پردازیم که از نمایشگر ۶.۳۹ اینچی سوپر AMOLED، اسنپ‌دراگون ۷۱۰ و دوربین سه‌گانه بهره می‌برد. طبق ادعای شیائومی، دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی مبتنی بر دیافراگم F/2.0 این گوشی بین نمونه‌های مشابه بهترین کیفیت را ارائه می‌دهد.

نمایشگر این گوشی مبتنی بر رزولوشن ۱۸۰ در ۲۳۴۰ است و در بالای آن یک بریدگی قطره‌ای شکل دیده می‌شود و زیر آن هم حسگر اثر انگشت قرار دارد. این گوشی از قابلیت Mimoji برای آواتارهای متحرک و حالت اختصاصی پرتره برای ثبت سلفی در محیط‌های کم‌نور بهره می‌برد.

پشت و جلوی این گوشی شیشه قرار دارد و در میان آن‌ها فریم فلزی دیده می‌شود. پنل پشتی هم با توجه به زاویه دید می‌تواند رنگ‌های مختلفی را نمایش بدهد. وزن آن ۱۷۹ گرم و ضخامتش ۸.۶۷ میلی‌متر است. در پنل پشتی، شاهد دوربین سه‌گانه متشکل از دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی اصلی، دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دوربین تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی هستیم. در کنار اسنپ‌دراگون ۷۱۰ هم ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم در نظر گرفته شده و کاربران از بین حافظه‌های داخلی ۶۴، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت حق انتخاب دارند.

این گوشی با بهره‌گیری از اندروید پای و نسخه دهم رابط کاربری MIUI خدمات نرم‌افزاری ارائه می‌دهد و ظرفیت باتری آن هم ۴۰۳۰ میلی‌آمپر ساعت است که از شارژ سریع ۱۸ واتی پشتیبانی می‌کند. از دیگر مشخصه‌های آن هم می‌توانیم به وجود جک هدفون، فناوری NFC و فرستنده مادون قرمز اشاره کنیم.





کاربران از تاریخ ۵ ژوئیه می‌توانند این گوشی را در رنگ‌های سفید، مشکی و آبی خریداری کنند و قیمت مدل پایه آن که از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد، ۲۶۰ دلار است و برای بهترین مدل یعنی مدل مجهز به ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی باید مبلغ ۲۹۰ دلار بپردازید.

گوشی Mi CC9e

دومین گوشی این خانواده CC9e نام دارد.e موجود در نام آن به عبارت Essential Edition اشاره دارد و شیائومی می‌گوید که علی‌رغم اندازه کوچک‌تر، از ویژگی‌های مهم برادر بزرگ‌تر خود بهره می‌برد.

دوربین سلفی و دوربین‌های اصلی مشابه مدل بزرگ‌تر است ولی برای نمایشگر شاهد بهره‌گیری از نمایشگر ۶ اینچی با رزولوشن ۱۵۶۰ در ۷۲۰ هستیم. البته همچنان این نمایشگر مبتنی بر تکنولوژی AMOLED است و زیر آن هم حسگر اثر انگشت قرار دارد.

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم هم تعبیه اسنپ‌دراگون ۶۶۵ است. این گوشی در مدل‌های ۴/۶۴ گیگابایت، ۶/۶۴ گیگابایت و ۶/۱۲۸ گیگابایت عرضه می‌شود و قیمت آن هم از ۱۸۹ دلار شروع می‌شود و در نهایت به ۲۳۲ دلار می‌رسد.

Mi CC9 Meitu Edition

در نهایت باید به Mi CC9 Meitu Edition اشاره کنیم که دقیقا مشابه CC9 است ولی به‌لطف اقدمات تیم Meitu که شیائومی در اواخر ۲۰۱۸ آن‌ها را به خدمت گرفت، در زمینه‌ی دوربین تفاوت‌هایی با CC9 دارد.





شیائومی این گوشی را عمدتا برای افرادی ساخته که عمدتا ویدیوهایی با محوریت خود برای شبکه‌های اجتماعی ضبط می‌کنند. از بین قابلیت‌های آن می‌توان به حالت پرتره مبتنی بر هوش مصنوعی و فیلتر زیبایی تمام قد اشاره کرد. در ضمن یک حالت دیگر هم برای ضبط ویدیو وجود دارد که لرزشگیر ویدیو ارائه می‌دهد. دیگر ویژگی‌های آن هم دقیقا مانند CC9 است و در کنار اسنپ دراگون ۷۱۰ هم ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قرار دارد.

این گوشی با رنگ سفید مرواریدی و با قیمت ۳۷۸ دلاری روانه‌ی بازار می‌شود.

منبع: GSM Arena

The post سری گوشی‌های Mi CC9 شیائومی با دوربین‌های سلفی قدرتمند رسما معرفی شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala