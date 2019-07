اینکه به کار گیری ربات‌ها بازار کار انسان را تهدید می‌کند آن‌قدر گفته شده که دیگر همه ‌می‌دانیم، اما آخرین گزارشات و تحلیل‌های موسسه اقتصادی آکسفورد نشان می‌دهد خطر از آنچه تصور می‌کردیم جدی‌تر است. اگرچه بکارگیری ربات‌ها در صنایع باعث سرعت بخشید به کارها و در نتیجه رشد سریع اقتصاد هر کشور می‌شود، اما به نظر می‌رسد این کار در نهایت به ضرر بسیاری از نیروهای انسانی جویای کار می‌انجامد. از این رو موسسه اقتصادی آکسفورد از دولت خواسته سریعا اقداماتی را در این زمینه انجام دهد تا از شکاف طبقاتی که در نتیجه‌ی بیکاری بسیاری از افراد ممکن است رخ دهد جلوگیری شود.

افزایش ربات‌ها و کاهش نیروی انسانی

موسسه اقتصادی آکسفورد تخمین می‌زند، هر ربات صنعتی جدید می‌تواند به طور تقریبی ۱٫۶ میلیون انسان شاغل در صنایع تولیدی را از کار بیکار کند! این تعداد اما در بخش‌هایی از جهان که مردم آن از مهارت‌های کمتری برخوردارند بیشتر نیز می‌شود. معمولا کشورهایی که مردم آن از مهارت‌های بالایی برخوردار نیستند، از بیکاری و در نتیجه رکود اقتصادی رنج می‌برند. با آمدن ربات‌‌ها نیز می‌توان گفت هیچ امیدی برای این افراد جهت یافتن کار وجود نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: انبارهای آمازون روند حذف شغل‌ها را نشان می‌دهند

این مسئله زمانی وخیم‌تر می‌شود که بدانیم حتی کارهای حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای دفتری مانند مدیریت، فروش و … نیز در معرض اتوماسیون قرار گرفته‌اند. معمولا افرادی که به دلیل اتوماسیون کار خود را از دست می‌دهند، به کار در حمل‌و‌نقل، ساخت‌وساز و تعمیرات روی می‌آورند اما اخیرا فرآیند اتوماسیون به این بخش‌ها نیز راه یافته و تا چند سال آینده باید شاهد کاهش دخالت نیروی انسانی و افزایش نیروی رباتیک در آن‌ها باشیم.

طبق محاسبات موسسه اقتصادی آکسفورد، بیشترین تأثیر ربات‌ها در صنایع تولیدی کشور‌های مختلف جهان است. به خصوص در کشور‌هایی مانند چین که بزرگترین کارخانه‌های تولیدی دنیا در آن قرار دارد و طبیعتا نیروهای انسانی این کشور نیز بیشتر از هر کشور دیگری در معرض از دست دادن شغل خود بخاطر اتوماسیون قرار دارند.

البته شغل‌هایی که به خلاقیت، نوآوری و هوش اجتماعی نیاز دارند به احتمال زیاد توسط نیروهای انسانی کنترل خواهند شد، اما بخش‌های دیگری از صنایع که به مسائل فنی مربوط می‌شوند بیشتر در معرض اتوماسیون قرار گرفته‌اند. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶، بیش از ۱٫۷ میلیون شغل در کارخانه‌جات تولیدی به خاطر وجود ربات‌ها از بین رفته‌است که در این بین چین با ۵۵۰.۰۰۰ نفر بیشترین تعداد کاهش نیروی انسانی را داشته است. بعد از چین نیز اروپا با ۴۰۰.۰۰۰ نفر و آمریکا با ۲۶۰.۰۰۰ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بیشتر بخوانید: همکاری اوبر با اپراتور مخابراتی برای واقعیت بخشیدن به تاکسی پرنده

موسسه اقتصادی آکسفورد اما پیش بینی می‌کند تا سال ۲۰۳۰، بار دیگر کشور چین در زمینه‌ی اتوماسیون و در نتیجه بیکاری نیروهای انسانی پیشتاز خواهد بود و تا آن زمان بیش از ۱۴ میلیون ربات در صنایع مختلف این کشور مشغول به کار خواهند شد. در کشور انگلستان نیز به احتمال زیاد صدها هزار ربات جایگزین انسان‌ها خواهند شد.

در کنار این مشکلات، جالب است بدانید با افزایش ۳۰ درصدی تعداد ربات‌های بکارگرفته شده در صنایع، ۵ تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی جهان اضافه خواهد شد که رقم بسیار زیادی است. همچنین ربات‌ها با در نظر گرفتن اینکه بدون نیاز به استراحت قادرند شبانه روز به فعالیت خود ادامه‌ دهند، سرعت تولید و همچنین کیفیت کار را نیز تا حد زیادی افزایش می‌دهند. از یک طرف وجود این ربات‌ها در زندگی همه مردم جهان امری بسیار ضروری است اما از طرفی دیگر باید در راستای شکاف طبقاتی که در نتیجه‌ی بیکاری بسیاری از افراد ممکن است رخ دهد اقداماتی اساسی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: شرکت اوبر به‌زودی تحویل غذا با پهپاد را آغاز می‌کند

منبع: bbc

The post موسسه آکسفورد: استفاده از هر ربات در صنایع تا ۱٫۶ میلیون انسان را بی‌کار می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala