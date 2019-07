اپل مدت‌هاست که با ریتم ثابت و دقیقی محصولاتی جذاب را رونمایی می‌کند و تقریبا هر ۵ سال یک‌بار یک رده جدید به تولیداتش اضافه می‌کند که بخش مهمی از موفقیت این محصولات را مدیون تیم طراحی و شخص جانی آیو است:

اولین آیپاد در اواخر سال ۲۰۰۱

اولین آیفون در سال ۲۰۰۷

اولین آیپد در سال ۲۰۱۰

اولین اپل واچ در سال ۲۰۱۵

با توجه به این که پس از معرفی آیفون و آیپد انتظارات کاربران از اپل بالاتر رفت، می‌توان گفت که اپل واچ آن‌طور که باید نتوانست مانند این دو دستگاه شگفتی خلق کند. بنابراین، تقریبا یک دهه است که از آخرین شگفتی این شرکت ، یعنی آیپد می‌گذرد. اکنون که اپل به معرفی رده جدیدی از محصولاتش (احتمالا عینک اپل) نزدیک می‌شود، ظاهرا ایده پردازان بزرگ محصولات کوپرتیونیی‌ها در حال ترک شرکت هستند. در یک سال گذشته ۶ نفر از اعضای تیم طراحی اپل این شرکت را ترک کرده‌اند و حالا خبرها از رفتن سِر جاناتان آیو، طراح ارشد اپل حکایت دارند. مردی که در دو دهه گذشته موفق‌ترین محصولات این شرکت را طراحی کرده است و مقر جدید اپل نیز تحت نظارت مستقیم او ساخته شد. فردی که مستقیما با شخص تیم کوک در ارتباط بود و بر خلاف سایر مدیران ارشد، واسطه‌ای بین او و مدیر عامل وجود نداشت.

این خبر شوک بزرگی بود که موجی از گزارش‌ها را در میان خبرگذاری‌ها و رسانه‌های بزرگ مرتبط به راه انداخت، اما شاید بتوان مهم‌ترین آن‌ها را گزارش مفصلی دانست که توسط وال استریت ژورنال تهیه شده و در آن جانی آیو را «افسرده»، تیم طراحی اپل را «بدون سکاندار» و برخی از رازهای مربوط به بخش طراحی را «به سرقت رفته» توصیف کرده است.

در طول این سال‌ها فاصله آیو با مدیر عامل اپل در حال افزایش بود

در گزارش وال استریت ژورنال به موضوع خروج آیو پرداخته شده و دلیل آن را تغییر فرهنگ این کمپانی در طی سال‌های گذشته عنوان کرده است. جانی آیو رابطه بسیار نزدیکی با استیو جابز، مدیر عامل سابق داشت تا حدی که وعده‌های غذایی خود را نیز با هم شریک بودند و جابز با بازدید‌های مستمر خود، پای ثابت پیشرفت روند طراحی محصولات بود. اما تصویری که این گزارش از تیم کوک ارائه می‌کند متفاوت است: یک متخصص اجرایی که با کمک به اپل در تسلط بر زنجیره تامین قطعات به قدرت رسید!

همچنین این رسانه کوک را به دلیل کاهش اشتیاق نسبت به بخش طراحی و معطوف کردن تمرکزش بر تثبیت درآمد شرکت با کمک از گذشته سرزنش کرده است. در حالی که آقای مدیر عامل در تلاش بود تا با افزایش دستمزد مدیران ارشد بتواند جانی آیو را در شرکت نگه دارد، طراح انگلیسی با افسردگی ناشی از توجه بسیار اندک مدیر عامل فعلی به بخش طراحی مواجه شده است. عامل دیگری که به عنوان تشدید کننده ناامیدی آیو از اپل اعلام شده است، این است که هیئت مدیره این شرکت در بخش مالی و همچنین متخصصان اجرایی با محدودیت فزاینده‌ای روبرو شده است؛ در حالی که به نظر می‌رسد افراد با دانش فنی مورد نیاز که در هسته این شرکت حضور داشتند، کنار گذاشته شدند.

این تغییر سیاست به وجود آمده در شرکت در تضاد با آن چیزی است که پیش از این مهندسان سخت افزار اپل می‌گفتند: «خدایان را ناامید نکن». خدایان همان تیم طراحی بودند که امروزه به آن‌ها بی‌توجهی می‌شود. این همان تیمی بود که جانی آیو تشکیل داده بود؛ یک گروه که مانند یک خانواده بودند و ساعات زیادی در کنار هم مشغول کار می‌شدند و حتی بعد از کار نیز با هم مهمانی برگزار می‌کردند.

پس از مرگ استیو جابز، بسیاری از تلاش‌های بخش طراحی از بین رفت

یکی از اعضای سابق بخش طراحی درباره این موضوع گفته است:

هنگامی که استیو جابز زنده بود، تلاش‌های بسیاری صورت می‌گرفت. جابز هر روز به استدیو می‌آمد، پس ما هم باید زحمات زیادی می‌کشیدیم تا به چشم او بیاید. پس از درگذشت او، این روند از بین رفت.

آخرین محصولی که جانی آیو کاملا در تولید آن دخالت داشت، اپل واچ بود. پس از معرفی این محصول در ماه مه ۲۰۱۵، آیو به سمت مدیر ارشد طراحی ارتقا یافت تا قلمرو مدیریتش گسترش یابد و علاوه بر طراحی صنعتی؛ ریاست بخش طراحی رابط کاربری، بسته بندی، فروشگاه‌ها و همچنین مقر جدید اپل را نیز بر عهده داشته باشد. اما این ارتقا سمت آغازی بود برای دوران دورکاری آیو. غیبت او در تیم طراحی در شرکت باعث سردرگمی آن‌ها شد. یکی از منابع نزدیک به تیم رهبری اپل در آن زمان گفته بود:

«تیم طراحی مشتاق بود در کنار او باشد. آیو درگیر بود و حضور کمرنگ‌ترش ناامید کننده بود.‌»

این تصویری از تیم کوک بود که وال استریت ژورنال در گزارش خود ارائه کرد؛ مردی که فرهنگ موجود در اپل را تغییر داد. پس از جدایی جاناتان آیو از تیم طراحی اپل، این تیم به جف ویلیامز (مدیر اجرایی ارشد) گزارش خواهد داد ولی همچنان در بین اعضای هیئت مدیره بدون نماینده است.

اما همان‌طور که پیش‌تر در خبرها منتشر شد، اپل هنوز جانی آیو را فراموش نکرده است و قرار است یکی از اولین مشتریان LoveFrom، شرکت طراحی مستقل آیو، باشد که سالانه میلیون‌ها دلار برای ادامه کار با او به این شرکت می‌پردازد.

در پی منتشر شدن گزارش وال استریت ژورنال درباره ترک اپل از سوی جانی آیو و اتهامات وارد شده به تیم کوک مبنی بر عدم توجه کافی به بخش طراحی پس از رسیدن به سمت مدیر عاملی، آقای کوک روز دوشنبه این گزارش را «مضحک» و پر از اشتباه دانست.

در اقدامی کم سابقه نسبت به اخبار منتشر شده درباره اپل، کوک در ایمیلی به NBC News اعلام کرده است که بخش‌های بسیاری از این گزارش، به ویژه بخش نتیجه گیری آن، با واقعیت هیچ تطبیقی ندارد. در ایمیل ارسال شده از سوی کوک این‌گونه عنوان شده است که گزارش وال استریت ژورنال نشان دهنده عدم درک کامل درباره نحوه کار بخش طراحی و نحوه کار اپل است. این گزارش روابط، تصمیمات و حتی رویدادها را به‌ گونه‌ای تحریف می‌کند که ما کمپانی مورد ادعای آن را نمی‌شناسیم!

