بازطراحی گلکسی فولد سامسونگ به اتمام رسیده است

طبق گزارش خبرگزاری بلومبرگ، سامسونگ در رابطه با حل مشکلات گلکسی فولد موفق شده این ضعف‌ها را برطرف کند تا بتواند بار دیگر آن را در بازار عرضه کند. با این حال، هنوز تاریخ عرضه این گوشی تاشو مشخص نیست و یک منبع آگاه طی گفت‌وگو با بلومبرگ اعلام کرده در مراسم معرفی گلکسی نوت ۱۰ که قرار است ماه آینده برگزار شود، به تاریخ معرفی این گوشی اشاره‌ای نخواهد شد.

همچنان تاریخ معرفی گلکسی فولد اعلام نشده است.

گفته می‌شود حالا سامسونگ لایه محافظ نمایشگر این گوشی تاشو را به لبه‌ها کشانده تا کاربران نتوانند آن را با دست جدا کنند. مدل‌های آزمایشی که در اختیار خبرنگاران قرار گرفته بود، این گوشی‌ها از لایه‌ی محافظی بهره می‌بردند که ظاهرا یک لایه‌ی محافظ معمولی بود ولی با جدا کردن آن، نمایشگر از کار می‌افتاد. همچنین به دلیل مشکلات مکانیسم لولا، یکی از این مدل‌ها به‌طور ناگهانی دچار برآمدگی در بخش نمایشگر اولد شد. باید ببینیم که به غیر از مشکل لایه محافظ، آیا سامسونگ معضل مکانیسم لولا را برطرف کرده است یا نه.

اگر تمام این اطلاعات صحیح باشند، پس به‌زودی تولید انبوه مدل جدید این گوشی در کارخانه‌های ویتنام آغاز می‌شود و اگرچه این شرکت هنوز تاریخ عرضه آن را اعلام نکرده، ولی به احتمال زیاد سامسونگ آن را قبل از فصل تعطیلات روانه‌ی بازار خواهد کرد.

