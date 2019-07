سایت Decluttr که یک پلتفرم برای فروختن گجت‌های دست دوم است، نتایج بررسی‌های خود در حوزه‌های مختلف را منتشر کرده که در یک مورد شاهد آمار جذابی هستیم. بر اساس نظرسنجی که این سایت انجام داده، نیمی از پاسخ‌دهنده‌ها صرفا با نگاه کردن به تصاویر، نتوانستند مدل آیفون خود را تشخیص بدهند.

یکی دیگر از آمارهای قابل توجه این است که یک سوم پاسخ‌دهنده‌ها گفته‌اند از گوشی ۵G استفاده می‌کنند و این در حالی است که در زمان تحقیق صورت گرفته، در آمریکا هیچ گوشی ۵G رسما در بازار وجود نداشته است.

طبق نظرسنجی این سایت معروف، بیشتر کاربران گفته‌اند که در ۱۲ ماه گذشته گوشی خود را ارتقا داده‌اند و ۳۱ درصد هم اعلام کرده‌اند که به دلیل خراب شدن گوشی به ناچار گوشی جدیدی خریده‌اند. یک چهارم پاسخ‌دهنده‌ها هم گفته‌اند آن‌ها برای دستیابی به گوشی سریع‌تر چنین کاری انجام داده‌اند.

سایت Decluttr همچنین عکس‌هایی را در اخیار این افراد قرار داده تا بتوانند تصویر مربوط به مدل گوشی خود را انتخاب کنند. در این بین، نیمی از کاربران آیفون نتوانستند مدل خود را پیدا کنند ولی دقیقا ۷۱.۳۲ درصد از کاربران گلکسی اس ۹ پلاس در این زمینه موفق ظاهر شده‌اند. البته با توجه به آمار پایین تشخیص مربوط به اس ۸ و اس ۷، احتمالا این سایت برای گلکسی اس ۹ از تصاویر رسمی سامسونگ استفاده کرده که بر روی آن‌ها عدد ۹ به بزرگی دیده می‌شود.

در رابطه با فناوری ۵G هم ۳۱ درصد از پاسخ‌دهنده‌ها گفته‌اند گوشی آن‌ها از فناوری ۵G بهره می‌برد و ۶۲ درصد هم ادعا کرده‌اند که از زمان ظهور اینترنت ۵G کیفیت خدمات بهتر شده و این در حالی است که اینترنت ۵G در آمریکا به صورت بسیار محدود ارائه شده و اگر هم وجود داشته باشد، گجت‌های فعلی نمی‌توانند از آن بهره ببرند.

