خانواده کامپیوترهای مک بوک پرو اپل قرار است به زودی شاهد یک بروزرسانی سخت‌افزاری باشد و احتمالا یک لپ‌تاپ جدید با سایز ۱۶ اینچ نیز به آن اضافه خواهد شد. آخرین بار چند ماه پیش بود که اپل مک بوک پرو را از نظر سخت‌افزاری بروز کرد، به مدل‌های ۱۳ و ۱۵ اینچ که دارای تاچ‌بار هستند، پردازنده جدید اضافه کرد و کیبرد آن‌ها را هم بهبود بخشید.

بار دیگر هم باید اشاره کنیم که اپل مشخصا مک بوک پروهایی که مجهز به تاچ بار بودند را بروز کرد و مدل پایه ۱۳ اینچ که فاقد تاچ بار است را شامل هیچ بروزرسانی نکرده است. حالا به نظر می‌رسد MacBook Pro جدیدی که در موسسه FCC ثبت شده، نسخه جدید مدل پایه مک بوک پرو خواهد بود که فاقد تاچ بار است. آنطور که در مدارک FCC مشخص شده، مدل این نسخه نیز A2159 خواهد بود.

یکی از فایل‌هایی که توسط FCC منتشر شده، بخش پایینی مک بوک پرو را نشان می‌دهد که اطلاعات کلی مثل اسم و مدل دستگاه، در زیر این کامپیوتر ثبت خواهد شد.

طبق اطلاعاتی که در عکس بالا قابل مشاهده است، این نسخه از MacBook Pro به شارژر ۶۱ واتی نیاز دارد که تنها مک بوک پرو ۱۳ اینچی است که چنین شارژری استفاده می‌کند و نسخه‌های ۱۵ اینچی، شارژر ۸۷ واتی دارند. درواقع این تنها نشانه‌ای است که به ما می‌گوید با یک مک بوک پرو ۱۳ اینچی جدید روبرو هستیم.

جدا از این لپ‌تاپ، چندی است که در شایعات درباره مک بوک پرو ۱۶ اینچی خبرهای مختلفی می‌شنویم. درواقع اپل می‌خواهد با کاهش حاشیه‌های نمایشگر نسخه ۱۵ اینچی این لپ‌تاپ، یک مدل ۱۶ اینچی روانه بازار کند. همچنین جدا از این موضوع، احتمالا طراحی این مک بوک هم تغییر خواهد کرد و امیدواریم بالاخره مشکل کیبرد آن نیز حل شود. البته فعلا نباید منتظر مک بوک ۱۶ اینچی باشیم و حداقل باید تا پاییز برای معرفی این محصول صبر کنیم. اما همین که بالاخره پس از دو سال، مدل پایه مک بوک پرو قرار است شامل بروزرسانی سخت‌افزاری بشود، خبر خوشحال کننده‌ای است.

منبع: GSMArena

The post اپل تاییدیه یک مک بوک پرو جدید را از FCC دریافت کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala