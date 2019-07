شرکت ویوو امروز بالاخره پس از مدت‌ها شایعه و خبر، گوشی جدید خود را با نام Z1 Pro معرفی کرد. این گوشی برای آن دسته از کاربرانی ساخته شده که به دنبال آخرین تکنولوژی‌ها در یک گوشی میان‌رده می‌گردند. نمایشگر حفره‌دار و باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپری، جزو بهترین ویژگی‌های این گوشی هستند. از نظر طراحی نیز این محصول دقیقا شبیه به ویوو Z5x است اما Z1 Pro دوربین سلفی بهتر و پردازنده سریع‌تری دارد.

در نمایش جلویی این گوشی، شاهد نمایشگر ۶.۵۳ اینچی IPS LCD با رزولوشن FullHD+ هستیم. در بالا و گوشه این نمایشگر هم یک حفره قرار دارد که درون آن، دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی با لنزی با دیافراگم f/2.0 جای گرفته است.

در بخش پشتی این محصول، شاهد چینش سه تایی دوربین هستیم. دوربین اصلی رزولوشن ۱۶ مگاپیکسلی با لنزی با دیافراگم f/1.78 دارد. دوربین دوم هشت مگاپیکسلی و از نوع اولترا واید با f/2.2 است و در نهایت دوربین سوم، رزولوشن ۲ مگاپیکسلی دارد و با لنز f/2.4 خود، برای سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره کاربرد دارد.

درون لنوو Z1 Pro پردازنده جدید کوالکام یعنی اسنپدراگن ۷۱۲ قرار گرفته است. حافظه رم ۴ یا ۶ گیگابایتی هم برای این گوشی در نظر گرفته شده که بسته به مدل ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایتی این گوشی، متغیر است. ویوو همچنین برای خنک سازی این پردازنده و بالا بردن قدرت گرافیکی در بازی‌ها، برنامه خاصی دارد و این گوشی از Game Turbo ویوو پشتیبانی می‌کند.

یک حالت دیگری که در این گوشی وجود دارد، The Ultra Game نام دارد که به طور مشخص، صدای خروجی از بلندگوها را در هنگام بازی بهبود می‌بخشد و در حین بازی از موتور ویبره هم استفاده می‌شود. یک ویژگی جذاب دیگر برای تغییر صدا هم در Z1 Pro تعبیه شده که در بازی‌هایی مثل PUBG Mobile می‌تواند جذاب باشد.

برای اینکه بتوانید مدت زمان زیادی با این گوشی بازی کنید، ویوو یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپری در Z1 Pro قرار داده که با شارژر ۱۸ واتی، با سرعت نسبتا بالایی و از طریق پورت USB-C، شارژ می‌شود. گوشی Z1 Pro همچنین از قابلیت شارژ معکوس هم بهره می‌برد و می‌توانید محصول دیگری را به پورت USB-C این گوشی وصل کرده و آن را شارژ کنید.

در زمینه نرم‌افزاری، این گوشی با اندروید پای و رابط کاربری اختصاصی ویوو یعنی Funtouch OS عرضه خواهد شد.

ویوو Z1 Pro در سه رنگ Sonic Black، Sonic Blue و Mirror Black و از تاریخ ۲۰ تیرماه، عرضه خواهد شد. نسخه پایه این گوشی با حافظه داخلی ۶۴ و حافظه رم ۴ گیگابایتی، قیمتی معادل ۲۱۷ دلار و نسخه دیگر با حافظه ۱۲۸ گیگابایتی و رم ۶ گیگابایتی، با قیمتی معادل ۲۶۱ دلار عرضه خواهد شد.

منبع: GSMArena

The post ویوو گوشی میان‌رده Z1 Pro را با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپری معرفی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala