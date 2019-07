بعد از استقبال کم‌نظیر کاربران چینی از گوشی‌های سری K20 شیائومی در اولین مرحله‌ی فروش، حالا گزارش شده که شیائومی موفق شده یک میلیون دستگاه ردمی K20 و K20 پرو را در مدت تنها یک ماه به فروش برساند.

خواسته‌ی کاربران از گوشی‌های هوشمند در کارایی، کیفیت و قیمت مناسب خلاصه می‌شود و طی سال‌های اخیر، شیائومی یکی از محدود شرکت‌هایی بوده که همه‌ی این موارد را در گوشی‌های هوشمند خود جای داده است. نمونه‌ای از این محصولات که البته هنوز به صورت جهانی عرضه نشده‌اند، ردمی K20 و ردمی K20 پرو نام دارند که توانستند در مدت زمان یک ماه، به آمار فروش بیش از یک میلیون دستگاه برسند.

شیائومی در تاریخ ۷ خرداد ۹۸ (۲۸ می ۲۰۱۹) از گوشی‌های سری K که از کلمه‌ی «Killer» به معنای «قاتل» گرفته شده است، در دو مدل K20 و K20 پرو رونمایی کرد. این دو گوشی از همان ابتدا شروع بسیار موفقی را داشتند و در مرحله‌ی اول، ۲۰۰.۰۰۰ نسخه‌ از آن‌ها به فروش رفت. این آمار اما در عرض یک ماه ۵ برابر شد و حالا شاهد فروش بیش از یک میلیونی این گوشی‌ها تنها در کشور چین هستیم.

پیش از این، گوشی ردمی نوت ۷ و ردمی نوت ۷ پرو از همین شرکت در مدت زمان کمتر از ۲ ماه توانستند بیش از ۶ میلیون و در مدت ۴ ماه، ۱۰ میلیون فروش را تجربه کنند که البته بازار فروش آن‌ها تنها به کشور چین محدود نمی‌شد. انتظار می‌رود با عرضه‌ی ردمی K20 و K20 پرو در کشور پر جمعیتی چون هند و یا دیگر کشورها، فروش سری K20 شیائومی به مراتب بیشتر از ردمی نوت باشد.

با نگاهی به شرکت چینی رقیب یعنی هوآوی، می‌بینیم که شیائومی در فروش سری K20 بسیار خوب عمل کرده است. برای مثال سری میت ۲۰ هوآوی که در ۴ مدل عرضه شده‌بودند در مدت چهار و نیم ماه به میزان فروش ‍۱۰ میلیون تعداد رسیدند. جدای از تعداد دوبرابری این سری، باید این موضوع را نیز در نظر بگیریم که گوشی‌های سری میت ۲۰ این آمار را در سطح جهانی کسب کردند، این درحالی است که سری K20 تنها در کشور چین موفق به ثبت چنین آماری شدند.

این اولین باری نیست که گوشی‌هایی با مشخصات بالا و قیمتی مناسب، آمار فروش بالایی را تجربه می‌کنند. برای مثال وان پلاس ۷ در مدت تنها ۵ روز پس از عرضه در کشور چین، بیش از ۱ میلیون فروش داشته و در برخی گزارش‌ها نیز آمده که کاربران گوشی‌های سری گلکسی اس ۱۰، با فروش گوشی‌های خود اقدام به خرید پرچم‌داران وان پلاس کرده‌اند. دلیل فروش بالای این گوشی اما تنها به حمایت مردم از کالاهای داخلی خلاصه نمی‌شود. بلکه این شرکت گوشی‌های خود را با قیمت بسیار پایین‌تری روانه‌ی بازار چین می‌کند.

شیائومی نیز در فروش سری K20 الگوی مشابهی را در پیش گرفته است. آقای لو ویبینگ، مدیر برند ردمی شیائومی، در راستای تشکر از همه‌ی کاربرانی که در ثبت رکورد فوق‌العاده‌ی ردمی K20 و K20 پرو یاری رساندند اعلام کرد کاربران با خرید هر گوشی ردمی K20، یک پاور بانک ۱۰.۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نیز به عنوان هدیه دریافت خواهند کرد. برای کاربرانی که نسخه‌ی پرو را تهیه می‌کنند نیز شارژر ۲۷ واتی در نظر گرفته شده که البته باید مبلغ ناچیزی را (کمتر از ۵ دلار) برای خرید آن هزینه کرد.

اینکه دقیقا چه تعداد از گوشی‌ K20 یا K20 پرو به فروش رفته هنوز مشخص نیست اما به طور کلی ثبت رقم ۱ میلیون در مدت ۱ ماه پس از عرضه آن هم تنها در یک کشور، از عملکرد بسیار خوب شیائومی و پرچم‌داران جدیدش حکایت دارد.

منبع متن: digikala