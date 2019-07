بر اساس گزارش جدیدی که تحلیلگر مشهور محصولات اپل یعنی «مینگ چی کو» منتشر کرده، ظاهرا اپل بعد از گذشت چند سال قصد دارد برای لپ‌تاپ‌های مک‌بوک دیگر از کیبوردهای مبنی بر مکانیسم پروانه‌ای استفاده نکند؛ مکانیسمی که از سال 2015 به استفاده از آن‌ها روی آورده است. به‌نظر می‌رسد مک‌بوک‌های جدید از کیبوردهای مبتنی بر مکانیسم قیچی شکل بهره می‌برند و اولین لپ‌تاپ مجهز به آن، مدل جدید مک‌بوک ایر خواهد بود که در سال جاری عرضه می‌شود و بعد از آن این نوع کیبورد به مدل 2020 مک‌بوک پرو راه پیدا می‌کند.

با وجود اینکه اپل برای مدل‌های مخلف کیبوردهای پروانه‌ای اصلاحات متعددی را اعمال کرده، ولی به دلیل نفوذ ذرات مختلف و گرد و غبار به داخل آن‌ها، مشکلات متعددی برای کاربران به وجود می‌آورند و گاهی اوقات به طور کلی از کار می‌افتند. نکته قابل توجه در گزارش «کو» این است که گویا مهم‌ترین دلیل کنار گذاشتن این مکانیسم، به مشکلات متعدد آن برنمی‌گردد بلکه اپل با توجه به هزینه‌های بالای ساخت چنین کیبوردهایی که عمر چندان بالایی هم ندارند، تصمیم گرفته آن‌ها را کنار بگذارد. هزینه ساخت کیبورد مبتنی بر تکنولوژی «سوئیچ قیچی» (scissor switch) هم کمتر از کیبوردهای پروانه‌ای است ولی در کل نسبت به کیبوردهای معمولی لپ‌تاپ‌ها هزینه‌ی ساخت بیشتری دارد.

متاسفانه، بر اساس این گزارش این نوع کیبورد به مک‌بوک پرو 16 اینچی که قرار است در سپتامبر امسال معرفی شود، راه پیدا نمی‌کند. همچنین مدل به‌روزرسانی شده مک‌بوک پرو 13 اینچی هم فاقد این نوع کیبورد خواهد بود.

