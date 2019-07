به گزارش رسانه‌های کره‌ای، گوشی گلکسی نوت 10 سامسونگ از سنسور سه بعدی ToF بهره می‌برد. در حال حاضر، مدل 5G گلکسی اس 10 (در پنل پشتی و جلویی) و گلکسی A80 دارای چنین سنسورهایی هستند. این قطعات معمولا برای بهبود حالت بوکه، اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده و تشخیص چهره به کار گرفته می‌شوند.

شرکت کره‌ای KOLEN که عمدتا در زمینه‌ی ساخت لنز فعالیت می‌کند، قرار است 21.6 میلیون دلار برای ساخت کارخانه‌های جدید در ویتنام سرمایه‌گذاری کند تا ظرفیت تولید لنز خود را از 13 میلیون عدد به 25 میلیون برسد. از آنجایی که سامسونگ بیش از نیمی از گوشی‌های خود را ویتنام تولید می‌کند، این شرکت هم تصمیم گرفته در این کشور کارخانه جدید خود را تاسیس کند.

بر اساس رندرهایی که از گلکسی نوت 10 منتشر شده، ظاهرا این سنسور تنها در مدل پلاس تعبیه می‌شود.

بر اساس رندرهایی که از گلکسی نوت 10 منتشر شده، این سنسور تنها در مدل پلاس تعبیه می‌شود زیرا مدل معمولی از دوربین سه‌گانه بهره می‌برد. همچنین بر اساس برخی از شایعات، احتمال تعبیه دو سنسور ToF در مدل پلاس وجود دارد که این یعنی در پنل پشتی و جلویی شاهد چنین سنسوری خواهیم بود. البته از آنجایی که دوربین سلفی در حفره نمایشگر کوچکی قرار دارد، فعلا نمی‌توان با قاطعیت در مورد وجود سنسور ToF در کنار دوربین سلفی اظهارنظر نکرد. شاید هم سامسونگ برای مدل 5G نوت 10 در پنل جلویی از چنین سنسوری استفاده کند. در هر صورت برای دستیابی به اطلاعات قطعی، باید تا زمان معرفی این گوشی یعنی 17 مرداد صبر کنیم.

