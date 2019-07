سال گذشته اپل آخرین نسل از ساعت‌های هوشمند خود را با نام اپل واچ سری 4 معرفی کرد که دارای دو ویژگی مهم و جذاب پایش نوار قلب و همچنین تشخیص افتادن کاربر بود. حالا سامسونگ هم در حال توسعه گلکسی واچ اکتیو 2 است و شایعات می‌گویند این ساعت هم قرار است به این دو ویژگی مجهز شود.

این فعلا جدی‌ترین پاسخ به اپل واچ سری 4 است که از طرف این غول تکنولوژی کره‌ای شاهد هستیم. در گلکسی واچ اکتیو 2 نیز کاربر می‌تواند ضربان قلب خود را با استفاده از سنسورهای الکتروکاردیوگراف یا ECG بسنجد و بفهمد که آیا قلب او به درستی کار می‌کند یا خیر. همچنین اپلیکیشن مربوط به این ویژگی نیز می‌تواند یک فایل حاوی این اطلاعات در اختیار کاربر بگذارد تا بعدا بتوان آن را با دکترهای قلب نیز چک کرد.

جدا از الکتروکاردیوگراف، گلکسی واچ اکتیو 2 همانطور که گفتیم به ویژگی تشخیص افتادن هم مجهز است. به این ترتیب اگر زمانی که کاربر می‌افتد و ساعت هم روی دست او بسته شده، این ساعت می‌تواند این افتادن را تشخیص دهد تا در صورت نیاز، با اورژانس تماس بگیرد.

هنوز زمان عرضه این ساعت جدید سامسونگ مشخص نیست اما انتظار داریم در مراسم معرفی گلکسی نوت 10 که در تاریخ 16 مردادماه برگزار می‌شود، شاهد معرفی این ساعت هوشمند نیز باشیم. اگر این چنین نشود، احتمالا در نمایشگاه IFA برلین که حدود یک ماه پس از این تاریخ برگزار خواهد شد، شاهد معرفی این ساعت خواهیم بود.

از دیگر مشخصات این ساعت هوشمند اطلاعاتی در دسترس نیست اما احتمالا طراحی ساعت تفاوت زیادی با نسل اول خود ندارد. سیستم عامل این ساعت نیز همچنان تایزن خواهد بود و سامسونگ هنوز نمی‌خواهد ساعتی مبتنی بر wearOS معرفی کند. در هر صورت، این خبر خوبی برای کاربران اندرویدی خواهد بود چراکه گلکسی واچ اکتیو 2، تنها ساعت هوشمندی خواهد بود که می‌تواند به گوشی اندرویدی وصل شود و دارای ECG است. شما درباره این ساعت چه فکر می‌کنید؟

