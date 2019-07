دوربین گوشی سامسونگ گلکسی A50 امتیاز خیلی خوبی از DxOMark دریافت کرد

امروز موسسه DxOMark که دوربین‌های مختلف و از جمله دوربین موبابل‌ها را بررسی می‌کند، نتیجه بررسی دوربین گوشی میان‌رده سامسونگ گلکسی A50 را منتشر کرده است. سامسونگ گلکسی A50 به دوربین سه گانه مجهز است که این روزها در گوشی‌های میان‌رده زیادی یافت نمی‌شود و امتیازی که این دوربین‌ها به دست آورده‌اند، از برخی پرچمداران سال‌های گذشته نیز بهتر است.

امتیاز کلی این دوربین‌ها 83 است که با هیچ معیاری به خوبی پرچمداران 2019 نیست اما در حد و اندازه پرچمدارهای قدیمی مثل ال جی G7 ThinQ، نوکیا 8 Sirocco و آیفون 7 است.

با نگاهی به جدول بالا، می‌توانیم ببینیم که سامسونگ گلکسی A50 با دریافت امتیاز 85 در عکاسی، امتیاز خیلی خوبی را دریافت کرده اما در بخش ویدیو و با امتیاز 79، ضعیف‌ عمل کرده است. نقاط قوت این گوشی در عکاسی در فرآوری رنگ‌ها، گستره دینامیکی خوب و نور خوب در عکاسی است. همچنین وایت بالانس هم در دوربین این گوشی خیلی خوب عمل می‌کند که در نهایت منجر به بالا رفتن امتیاز سامسونگ گلکسی A50 در بخش عکاسی شده است.

نقاط ضعف دوربین این گوشی، در سطح جزئیات و دقت و سرعت فوکوس در شب عنوان شده است. همچنین رنگ‌های سبز و صورتی نیز در تمام شرایط به درستی ثبت نمی‌شوند.

دلیل اینکه فیلم‌برداری دوربین این گوشی نتوانسته امتیاز خوبی دریافت کند، بیش از هرچیزی به فوکوس خودکار کند در این حالت برمی‌گردد. همچنین جزئیات نیز در فیلم‌برداری، ضعیف عنوان شده است. جدا از این نقاط ضعف، فرآوری رنگ‌ها و سیستم کاهش نویز به خوبی در فیلم‌برداری عمل می‌کنند. لرزشگیر خیلی خوب در حالت فیلم‌برداری نیز توانسته متخصصی DxOMark را شگفت‌زده کند.

بررسی کامل دوربین سامسونگ گلکسی A50 را می‌توانید از این لینک بخوانید. شما درباره این گوشی و دیگر میان‌رده‌های جدید سامسونگ چه فکر می‌کنید؟

